Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных творческих заведений Украины

Информационный ресурс "Освита.ua" представил творческие вузы, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.

Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию – первое место в Топ-10 рейтинга "Лучшие творческие высшие учебные заведения Украины".

Лучшие творческие высшие учебные заведения Украины

Рейтинги, которые использовались при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:

"ТОП-200 Украина" – базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирование университетов. Для заключения рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.

Рейтинг "Scopus" – результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, что является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Хирша – количественному показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

Рейтинг "Бал ВНО на контракт" – рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ВНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).