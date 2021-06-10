Университет Зеленского: стоит ли тратить 7 миллиардов гривен

Рассказываем о том, почему Зеленский захотел создать президентский университет и нужен ли он в Украине.

Что известно об университете Зеленского

Рассказываем о том, почему Зеленский захотел создать президентский университет и нужен ли он в Украине.

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Владимир Зеленский анонсировал в Украине открытие президентского университета. Он заверил, что новое учреждение высшего образования будет кардинально отличаться от существующих и уже устаревших. А обучение для лучших студентов будет бесплатным, правда, только с единственным условием: работать после его окончания надо будет в Украине.

В президентском университете безопасности будут обучать специалистов по:

информационной и кибербезопасности,

искусственному интеллекту,

нанотехнологиям,

аэрокосмическим и биотехнологиям.

Известно, что вуз хотят построить на столичном ВДНХ, а выделить на все это планируют 7,2 миллиарда гривен бюджета. Еще несколько миллиардов уйдет на организацию учебного процесса и его ежегодное содержание. Закончить проект планируют перед началом президентских выборов – за 2–3 года.

Мы расспросили экспертов о том, почему же Владимир Зеленский захотел создать собственный университет и насколько это целесообразно в сегодняшних условиях.

Университет для пиара или вуз будущего?

Ирина Егорченко, ст.н.с. Института математики НАНУ, кандидат физ-мат наук, рассказывает, что такая инициатива вообще нецелесообразна сейчас, а главная цель создания – пиар, использование площади ВДНХ для строительных проектов, использование денег из бюджета на разные нужды, подражать другим недемократическим президентам (Путину, Назарбаеву).

Примеры таких президентских университетов есть и в других странах – Сколково в России и Назарбаевский университет в Казахстане.

НАГУ, которую ликвидировал Зеленский, по сути была президентским университетом Кучмы. Направления деятельности университета сильно схожи со Сколково. Но Сколково пример, что даже с бешеными деньгами то, что пытались сделать, не получилось. У Назарбаева лучше, потому что он руководствовался советами специалистов-иностранцев, и сам хоть как-то понимает что такое образование и что такое университет,

– говорит Егорченко.

Она добавила, что сама идея президентского университета не является постоянной – нет президента – нет университета, изменились приоритеты – нет университета. По ее мнению, университет будущего или мирового уровня создать не получится, потому что президент категорически не разделяет ценностей, которые должны быть главными в университете, а также он понятия не имеет что такое университет вообще, и рядом с ним нет компетентных людей, к которым он мог бы прислушаться.

Нет обоснования, почему надо именно создавать университет, а не финансировать научные исследования на хороших кафедрах и в хороших исследовательских учреждениях. Нет обоснования, почему нужны именно такие научные направления. Ну и очень выглядит на смену целевого назначения и какое-то коммерческое использование территории,

– объяснила Егорченко.

Виктор Валеев, директор IТ Ассоциации Software Ukraine, говорит, что есть два главных вопроса. Первый% на создание университета была озвучена сумма более 7 миллиардов гривен, учитывая то, что общий бюджет Министерства образования у нас около 140 миллиардов, возникает вопрос не слишком ли завышена сумма.

Второй вопрос, который касается чисто логистики. ВДНХ – прекрасное место, но доехать до него очень проблемно и долго. Логистика не слишком удобна и не совсем понятен такой выбор места.

Указом президента поручено разработать концепцию университета, но концепцию мы пока не видели. В зависимости от концепции мы уже сможем говорить насколько перспективна это идея. Сама по себе идея неплохая. Как символ, как маяк – этот университет вполне может существовать. Но в данном формате, особенно учитывая текущую ситуацию, наверное, было бы более эффективно использовать эти деньги для развития систем дистанционного образования, за этим будущее,

– говорит Валеев.

Он добавил, если взять за пример университет Назарбаева, то он вполне работоспособен. Вопрос в том, как это будет реализовано у нас. И на самом деле могли бы существовать другие формы повышения эффективности подготовки кадров для госуправления. Это, возможно, хорошая наработка, но вряд ли оттуда выйдут кадры, которые смогут стать в строй на таком уровне.

Если мы видим некий микс образовательного учреждения, которое должно готовить специалистов и для госсектора, а с другой стороны и в западных областях искусственного интеллекта и биотехнологий – это выглядит странно. Логичнее было бы инвестировать в развитие онлайн-образования и создавать на базе уже существующих вузов некую структуру, которая смогла бы интегрировать все это вместе. Это было бы разумнее, чем строить все с нуля,

– подытожил эксперт.