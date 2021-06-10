Що відомо про університет Зеленського

Розповідаємо про те, чому Зеленський захотів створити президентський університет та чи потрібен він в Україні.

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Володимир Зеленський анонсував в Україні відкриття президентського університету. Він запевнив, що новий заклад вищої освіти буде кардинально відрізнятися від існуючих і вже застарілих. А навчання для найкращих студентів буде безкоштовним, щоправда, лише з єдиною умовою – працювати після його закінчення треба буде в Україні.

У президентському університеті безпеки будуть навчати спеціалістів:

інформаційної та кібербезпеки,

штучного інтелекту,

нанотехнологій,

аерокосмічних та біотехнологій.

Відомо, що виш хочуть побудувати на столичному ВДНГ, а виділити на все це планують 7,2 мільярда гривень в бюджету. Ще кілька мільярдів піде на організацію навчального процесу та його щорічне утримання. Закінчити проєкт планують перед початком президентських виборів – за 2 – 3 роки.

Ми розпитали експертів про те, чому ж Володимир Зеленський захотів створити власний університет та наскільки це доцільно в умовах сьогодення.

Університет для піару чи виш майбутнього

Ірина Єгорченко, ст.н.с. Інституту математики НАНУ, кандидат фіз-мат наук, розповідає, що така ініціатива взагалі недоцільна зараз, а головна мета створення – піар, використання площі ВДНГ для будівельних проєктів, використання грошей з бюджету на різні потреби, наслідувати інших недемократичних президентів (Путіна, Назарбаєва).

Приклади таких президентських університетів є і в інших країнах – Сколково в Росії та Назарбаєвський університет в Казахстані.

НАДУ, яку ліквідував Зеленський, по суті була президентським університетом Кучми. Напрямки діяльності університету сильно схожі зі Сколково. Але Сколково приклад, що навіть з шаленими грошима те, що намагались зробити, не вийшло. У Назарбаєва краще, бо він таки керувався порадами спеціалістів-іноземців, і сам хоч якось розуміє що таке освіта і що таке університет,

– каже Єгорченко.

Вона додала, що сама ідея президентського університету не є сталою – нема президента – нема університету, змінились пріоритети – нема університету. На її думку, університет майбутнього чи світового рівня створити не вийде, бо президент категорично не поділяє цінностей, які мають бути головними в університеті, а також він поняття не має що таке університет взагалі, і поряд з ним нема компетентних людей, до яких він міг би прислухатись.

Нема обґрунтування, чому треба саме створювати університет, а не фінансувати наукові дослідження на хороших кафедрах та в хороших дослідницьких установах. Нема обґрунтування, чому потрібні саме такі наукові напрямки. Ну й дуже виглядає на зміну цільового призначення та якесь комерційне використання території,

– пояснила Єгорченко.

Віктор Валєєв, директор ІТ Асоціації Software Ukraine, каже, що є два головні питання. Перший - на створення університету була озвучена сума понад 7 мільярдів гривень, з огляду на те, що загальний бюджет міністерства освіти у нас близько 140 мільярдів, виникає питання, чи не занадто завищена сума.

Друге питання, яке стосується чисто логістики. ВДНГ – прекрасне місце, але доїхати до нього дуже проблемно і довго. Логістика не надто зручна не зовсім зрозумілий такий вибір місця.

Указом президента доручено розробити концепцію університет, але концепцію ми поки не бачили. Залежно від концепції ми вже зможемо говорити наскільки перспективна це ідея. Сама по собі ідея не погана. Як символ, як маяк – цей університет цілком може існувати. Але в даному форматі, особливо з огляду на поточну ситуацію, напевно, було б більш ефективно використовувати ці гроші для розвитку систем дистанційної освіти, за цим майбутнє,

– каже Валєєв.

Він додав, якщо взяти в приклад Університет Назарбаєва, то він цілком працездатний. Питання в тому, як це буде реалізовано у нас. І насправді могли б існувати інші форми підвищення ефективності підготовки кадрів для держуправління. Це, можливо, хороше напрацювання, але навряд чи звідти вийдуть кадри, які зможуть стати в стрій на такому рівні.

Якщо ми бачимо такий собі мікс освітнього закладу, який має готувати фахівців і для держсектору, а з іншого боку і в західних областях штучного інтелекту, і біотехнологій – це виглядає дивно. Логічніше було б інвестувати в розвиток онлайн освіту і створювати на базі вже існуючих вишів якусь структуру, яка змогла б інтегрувати все це разом. Це було б розумніше, ніж будувати все з нуля,

– підсумував експерт.