Унижение для всего мира: Зеленский упрекнул Путина в том, что тот не прекращает войну

Россияне убивают украинцев и рушат города. Они даже прибегают к сожжению церквей.

Об этом в своем обращении 4 июня сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Русская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира ", – сказал президент.

Россияне убивают украинских детей

В Украине 4 июня почтили память детей, которых убили россияне. Речь идет о 261 ребенке. Президент подчеркнул, что это только официальная информация. Пока неизвестно, скольких захватчиков убили на оккупированной территории. Зеленский отметил, что количество детей в списке убитых будет увеличиваться.

Читать его – страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели... Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не повлек за собой эту катастрофу. Это уже не поправимо. Ибо эта война уже продолжается. Но в любой момент можно остановить страшные последствия этой войны,

– заявил Зеленский.

Все должны знать о варварах

Президент также в обращении рассказал об обстреле Святогорской лавры в Донецкой области. В храме погибли три священника. Он отметил, что именно этот храм в России считается приближенным к себе, но это не остановило оккупантов. Российские пропагандисты сразу начали заявлять, что это украинцы сожгли храм. Это несмотря на то, что монахи и миряне в Святогорье видели, кто их обстрелял.

Зеленский заявил, что россияне во время полномасштабного вторжения уже уничтожили 113 церквей. Часть этих сакральных сооружений пережила Вторую мировую войну. Президент сказал, что эти действия, а также поддержка православными священниками в России войны должны влиять на позицию Украинской православной церкви к выводам.

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Украинская дипломатия будет рассказывать миру о варварстве россиян. Оккупанты сознательно уничтожают украинскую культуру так же, как все, что нужно для жизни.

"Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН, вроде бы ничего не произошло. Устав ООН не предусматривает никаких прав для террористов, а ЮНЕСКО – не место для варваров", – подчеркнул президент.

Важно – обращение Владимира Зеленского: смотрите видео