Про це у своєму зверненні 4 червня сказав президент України Володимир Зеленський.

До теми Вони готові спалювати все – православні церкви й будь-що інше, – Зеленський

"Російська армія може перестати спалювати церкви. Російська армія може перестати руйнувати міста. Російська армія може перестати вбивати дітей. Якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для усього світу", – сказав президент.

Росіяни вбивають українських дітей

В Україні 4 червня вшанували пам'ять дітей, яких вбили росіяни. Мовиться про 261 дитину. Президент наголосив, що це лише офіційна інформація. Наразі невідомо, скількох загарбників вбили на окупованій території. Зеленський зазначив, що кількість дітей у списку вбитих збільшуватиметься.

Читати його – страшно. Рік народження, місце проживання, обставини загибелі... Всі вони були б зараз живі, якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу. Це вже не виправити. Бо ця війна вже триває. Але в будь-який момент можна зупинити страшні наслідки цієї війни,

– заявив Зеленський.

Всі мають знати про варварів

Президент також у зверненні розповів про обстріл Святогірської лаври на Донеччині. У храмі загинули троє священників. Він зазначив, що саме цей храм у Росії вважають наближеним до себе, але це не зупинило окупантів. Російські пропагандисти одразу почали заявляти, що це українці спалили храм. Це попри те, що монахи й миряни у Святогірʼї бачили, хто саме їх обстріляв.

Зеленський заявив, що росіяни під час повномасштабного вторгнення вже знищили 113 церков. Частина із цих сакральних споруд пережила Другу світову війну. Президент сказав, що ці дії, а також підтримка православними священниками в Росії війни, має впливати на позицію Української православної церкви до висновків.

До речі Через російські атаки спалахнув дерев’яний скит Святогірської лаври

Українська дипломатія розповідатиме світові про варварство росіян. Окупанти свідомо нищать українську культуру так само як все, що потрібне для життя.

"Держава, яка це робить, не може бути членом ЮНЕСКО і не може залишатись в ООН, ніби нічого не сталося. Статут ООН не передбачає жодних прав для терористів, а ЮНЕСКО – не місце для варварів", – наголосив президент.

Важливо – звернення Володимира Зеленського: дивіться відео