Уолкер рассказал об ожиданиях США относительно президентских выборов в Украине
Результат президентских выборов в Украине может быть непредсказуемым. Однако Соединенные Штаты будут работать с любым лидером, который одержит победу.
Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер сообщил во время телефонного брифинга, пишет УНН.
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Дипломат подчеркивает, что Вашингтон продолжает поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность.
И снова, так как Украина – демократическая страна, мы будем работать с любым избранным демократическим путем лидером, который возглавит ее после выборов,
– сказал он.
При этом Уолкер отметил, что в национальных опросах нет явного лидера, поэтому результат может быть непредсказуемым.
"Начну с того, что Украина является демократической страной. У них будут выборы, и в нормально функционирующей демократии мы не знаем, кто победит, до самих выборов. Так что в этом случае мы не знаем, кто победит", – заявил Уолкер.
Выборы президента 2019: главные даты
Однако Российская Федерация уже готовится к вмешательству в выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Кремль будет использовать различные кибертехнологии и пытаться привести к власти своего кандидата. Об использовании Москвой кибертехнологий для вмешательств предупреждают и в США.