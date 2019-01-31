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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Уолкер рассказал об ожиданиях США относительно президентских выборов в Украине

      94 Читати новину українською
      Вашингтон будет работать с любым избранным лидером, – Уолкер о выборах в Украине
      Вашингтон будет работать с любым избранным лидером, – Уолкер о выборах в Украине / 24 канал

      Результат президентских выборов в Украине может быть непредсказуемым. Однако Соединенные Штаты будут работать с любым лидером, который одержит победу.

      Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер сообщил во время телефонного брифинга, пишет УНН.

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      Дипломат подчеркивает, что Вашингтон продолжает поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность.

      И снова, так как Украина – демократическая страна, мы будем работать с любым избранным демократическим путем лидером, который возглавит ее после выборов,
      – сказал он.

      При этом Уолкер отметил, что в национальных опросах нет явного лидера, поэтому результат может быть непредсказуемым.

      "Начну с того, что Украина является демократической страной. У них будут выборы, и в нормально функционирующей демократии мы не знаем, кто победит, до самих выборов. Так что в этом случае мы не знаем, кто победит", – заявил Уолкер.

      Выборы президента 2019: главные даты

      Однако Российская Федерация уже готовится к вмешательству в выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Кремль будет использовать различные кибертехнологии и пытаться привести к власти своего кандидата. Об использовании Москвой кибертехнологий для вмешательств предупреждают и в США.

      Теги: Новости Украины Новости США Выборы Президента 2019 Новости политики Курт Волкер
      Источник: 24 Канал
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