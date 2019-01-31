Уолкер рассказал об ожиданиях США относительно президентских выборов в Украине

Результат президентских выборов в Украине может быть непредсказуемым. Однако Соединенные Штаты будут работать с любым лидером, который одержит победу.

Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер сообщил во время телефонного брифинга, пишет УНН.

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Дипломат подчеркивает, что Вашингтон продолжает поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность.

И снова, так как Украина – демократическая страна, мы будем работать с любым избранным демократическим путем лидером, который возглавит ее после выборов,

– сказал он.

При этом Уолкер отметил, что в национальных опросах нет явного лидера, поэтому результат может быть непредсказуемым.

"Начну с того, что Украина является демократической страной. У них будут выборы, и в нормально функционирующей демократии мы не знаем, кто победит, до самих выборов. Так что в этом случае мы не знаем, кто победит", – заявил Уолкер.

Выборы президента 2019: главные даты

Однако Российская Федерация уже готовится к вмешательству в выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Кремль будет использовать различные кибертехнологии и пытаться привести к власти своего кандидата. Об использовании Москвой кибертехнологий для вмешательств предупреждают и в США.