Волкер розповів про очікування США щодо президентських виборів в Україні

Результат президентських виборів в Україні може бути непередбачуваним. Однак Сполучені Штати працюватимуть з будь-яким лідером, який здобуде перемогу.

Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер повідомив під час телефонного брифінгу, пише УНН.

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Дипломат наголошує, що Вашингтон продовжує підтримувати український суверенітет і територіальну цілісність.

І знову, так як Україна – демократична країна, ми будемо працювати з будь-яким обраним демократичним шляхом лідером, який очолить її після виборів,

– сказав він.

При цьому Волкер зазначив, що в національних опитуваннях немає явного лідера, тому результат може бути непередбачуваним.

"Почну з того, що Україна є демократичною країною. У них будуть вибори, і в нормально функціонуючої демократії ми не знаємо, хто переможе, до самих виборів. Так що в цьому випадку ми не знаємо, хто переможе", – заявив Волкер.



Вибори президента 2019: головні дати

Однак Російська Федерація вже готується до втручання у вибори президента України, які відбудуться 31 березня. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що Кремль буде використовуватиме різні кібертехнології та намагатися привести до влади свого кандидата. Про використання Москвою кібертехнологій для втручань попереджають і у США.