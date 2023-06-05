Сунак постарается посодействовать, чтобы Бен Уоллес стал новым Генеральным секретарем НАТО. Британский премьер проведет в США два дня и встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

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Что известно о визите Сунака

Риши Сунак использует свою поездку в Вашингтон на этой неделе, чтобы побудить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на высшем посту в НАТО,

– говорится в сообщении.

Среди прочего известно, что британский премьер с Джо Байденом:

обсудят сотрудничество в области экономики, торговли, науки и технологий;

планируется, что подпишут миллиардные соглашения о бизнес-инвестициях в Великобритании;

обсудят пути регулирования искусственного интеллекта.

Журналисты отметили, что Бен Уоллес популярен в США, благодаря своей центральной роли в создании международной коалиции в поддержку Украины.

Именно он довел оборонные расходы Британии до 2,25% ВВП и настаивает на достижении 3% к концу десятилетия.

Более того, журналисты отмечали, что Риши Сунак в прошлом месяце провел некоторое время на полях недавней встречи G7 в Хиросиме, лоббируя интересы Уоллеса.

Обратите внимание! В мае 2023 года Бен Уоллес подтвердил журналистам DPA, что хотел бы стать генсеком НАТО. Чиновник также заверил, что был бы рад внести свой вклад в то, чтобы гарантировать, что "вы можете спать спокойно".

Что известно о посте генсека НАТО