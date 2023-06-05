Сунак постарается посодействовать, чтобы Бен Уоллес стал новым Генеральным секретарем НАТО. Британский премьер проведет в США два дня и встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
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Что известно о визите Сунака
Риши Сунак использует свою поездку в Вашингтон на этой неделе, чтобы побудить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на высшем посту в НАТО,
– говорится в сообщении.
Среди прочего известно, что британский премьер с Джо Байденом:
- обсудят сотрудничество в области экономики, торговли, науки и технологий;
- планируется, что подпишут миллиардные соглашения о бизнес-инвестициях в Великобритании;
- обсудят пути регулирования искусственного интеллекта.
Журналисты отметили, что Бен Уоллес популярен в США, благодаря своей центральной роли в создании международной коалиции в поддержку Украины.
Именно он довел оборонные расходы Британии до 2,25% ВВП и настаивает на достижении 3% к концу десятилетия.
Более того, журналисты отмечали, что Риши Сунак в прошлом месяце провел некоторое время на полях недавней встречи G7 в Хиросиме, лоббируя интересы Уоллеса.
Что известно о посте генсека НАТО
- Срок пребывания Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО истекает в конце сентября 2023 года. Норвежский политик находится на посту уже 9 лет – с 1 октября 2014 года.
- Зимой 2023 года иностранные СМИ писали, что Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО. Тогда в Офисе Президента заявляли, что Йенс Столтенберг занимает "крайне позитивную позицию" в российско-украинской войне.
- Уже в конце мая издание Politico назвало главную кандидатку на пост генсека Альянса. Ею может стать женщина – премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Потенциальным кандидатом ее стали считать по приглашению посетить Белый дом.