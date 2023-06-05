Сунак намагатиметься посприяти, щоб Бен Воллес став новим Генеральним секретарем НАТО. Британський прем'єр проведе у США два дні та зустрінеться з президентом США Джо Байденом в Білому домі.
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Що відомо про візит Сунака
Ріші Сунак використає свою поїздку до Вашингтона цього тижня, щоб спонукати Джо Байдена підтримати міністра оборони Великої Британії на вищій посаді в НАТО,
– мовиться в повідомленні.
Серед іншого відомо, що британський прем'єр з Джо Байденом:
- обговорять співпрацю в галузі економіки, торгівлі, науки та технологій;
- планується, що підпишуть мільярдні угоди про бізнес-інвестиції у Великій Британії;
- обговорять шляхи регулювання штучного інтелекту.
Журналісти зазначили, що Бен Воллес популярний у США, завдяки своїй центральній ролі у створенні міжнародної коаліції на підтримку України.
Саме він довів оборонні витрати Британії до 2,25% ВВП та наполягає на досягнення 3% до кінця десятиліття.
Ба більше, журналісти зауважували, що Ріші Сунак минулого місяця провів деякий час на полях нещодавньої зустрічі G7 в Хіросімі, лобіюючи інтереси Воллеса.
Що відомо про пост генсека НАТО
- Термін перебування Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО спливає наприкінці вересня 2023 року. Норвезький політик перебуває на посту вже 9 років – з 1 жовтня 2014 року.
- Взимку 2023 року іноземні ЗМІ писали, що Столтенберг хоче залишити пост генсека НАТО. Тоді в Офісі Президента заявляли, що Єнс Столтенберг посідає "вкрай позитивну позицію" у російсько-українській війні.
- Вже наприкінці травня видання Politico назвало головну кандидатку на пост генсека Альянсу. Нею може стати жінка – прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен. Потенційним кандидатом її почали вважати після запрошення відвідати Білий дім.