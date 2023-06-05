Сунак намагатиметься посприяти, щоб Бен Воллес став новим Генеральним секретарем НАТО. Британський прем'єр проведе у США два дні та зустрінеться з президентом США Джо Байденом в Білому домі.

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Що відомо про візит Сунака

Ріші Сунак використає свою поїздку до Вашингтона цього тижня, щоб спонукати Джо Байдена підтримати міністра оборони Великої Британії на вищій посаді в НАТО,
– мовиться в повідомленні.

Серед іншого відомо, що британський прем'єр з Джо Байденом:

  • обговорять співпрацю в галузі економіки, торгівлі, науки та технологій;
  • планується, що підпишуть мільярдні угоди про бізнес-інвестиції у Великій Британії;
  • обговорять шляхи регулювання штучного інтелекту.

Журналісти зазначили, що Бен Воллес популярний у США, завдяки своїй центральній ролі у створенні міжнародної коаліції на підтримку України.

Саме він довів оборонні витрати Британії до 2,25% ВВП та наполягає на досягнення 3% до кінця десятиліття.

Ба більше, журналісти зауважували, що Ріші Сунак минулого місяця провів деякий час на полях нещодавньої зустрічі G7 в Хіросімі, лобіюючи інтереси Воллеса.

Що відомо про пост генсека НАТО

  • Термін перебування Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО спливає наприкінці вересня 2023 року. Норвезький політик перебуває на посту вже 9 років – з 1 жовтня 2014 року.
  • Взимку 2023 року іноземні ЗМІ писали, що Столтенберг хоче залишити пост генсека НАТО. Тоді в Офісі Президента заявляли, що Єнс Столтенберг посідає "вкрай позитивну позицію" у російсько-українській війні.
  • Вже наприкінці травня видання Politico назвало головну кандидатку на пост генсека Альянсу. Нею може стати жінка – прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен. Потенційним кандидатом її почали вважати після запрошення відвідати Білий дім.