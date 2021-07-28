На Львовщине выпал град размером как вишня
Источник:"Золочев. нет"
Возле Золочева под Львовом 27 июля был ливень. Кроме дождя, выпал еще огромный град. Своими размерами он похож на вишню.
Об этом сообщили в тот же день, когда произошел ливень. В сети опубликовали соответствующие фото.
Актуально Прогноз погоды на 28 июля: жара по всей стране и местами грозы
Непогода бушевала не только возле Золочева
По данным ГСЧС, в 7 утра на Львовщине из-за порывов ветра и грозы без света остались 18 населенных пунктов.
Тvoemisto.tv сообщают, что это в Золочевском, Бродовском, Жовковском, Червоноградского-Сокольском, Каменка-Бугском и Радехивском районах. 7 населенных пунктов остались без электричества полностью и 11 – частично.
Последствия непогоды ликвидирует 16 бригад, 52 работника Львовоблэнерго. Также привлекли 24 единиц техники.
Во Львове тоже прогнозируют град
На территории Львова и области 28 июля будут грозы и местами шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют град.
28 июля на Львовщине прогнозируют ужасную погоду / Инфографика Укргидрометцентра
Последние ненастья в Украине
- 22 июля в Одессе было сокрушительное наводнение. Как следствие, выпала месячная норма дождя – 45 миллиметров. В результате ливня затопило дороги, дома, обвалились стены, разорвало почву, упали деревья. Авто местами до лобового стекла покрылись водой. Последствия непогоды ликвидируют.
- На Днепропетровщине 4 июня сообщили о сильном ливне. Затопило 90 домов и 151 домохозяйство. Без электроэнергии остались 16 населенных пунктов. Спасатели откачали 32 000 кубометров воды.