В Турции упал метеорит: яркие вспышки видели в нескольких провинциях – невероятные кадры
Источник:TRT Haber
На юго-востоке Турции упал метеорит. Его яркий пролет был виден в небе над несколькими провинциями.
О редком событии сообщили местные телеканалы. Момент падения удалось зафиксировать на камерах видеонаблюдения.
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В Турции упал метеорит
Жители не менее пяти провинций Турции стали свидетелями падения крупного метеорита. Ярко светящийся и сгоревший в атмосфере объект видели в провинциях:
- Диярбакыр,
- Малатья,
- Эрзурум,
- Элязыг,
- Газиантеп.
В Турции видели падение метеорита: видео
В турецком сегменте соцсетей сразу же появились кадры с летящим к земле объектом, светящимся голубовато-зеленым цветом.
По мере приближения он раскололся на несколько частей, и спустя некоторое время небо над юго-востоком Турции снова стало темным.
Жители сняли падение небесного объекта: видео
Кадры, взволновавшие граждан, за короткое время стали горячей темой в социальных сетях. Следует отметить, что официального заявления по метеориту пока не было. По информации СМИ, он упал в Малатье.
Падение сопровождалось ярким светом: видео
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Как различить метеор, метеорит и метеороид
Метеоритом называют то, что уже упало на Землю. То есть это камень, который можно найти где-нибудь на Земле, осмотреть и исследовать.
Пока объект летит через космическое пространство, его называют метеороидом. Это небольшие астероиды размером от маленькой песчинки до 30 метров в диаметре.
Несмотря на относительно малые размеры, попадая в атмосферу на огромной скорости, метеороиды раскаляются, оставляя кратковременный, но яркий след. Это уже называется метеором. То есть метеор – это не какой-то объект, а явление, сопровождающееся падением и сгоранием объекта в атмосфере.
Самые яркие и заметные метеоры иногда называют болидами. Они мощно загораются в небе, оставляя после себя световое и звуковое "шоу".