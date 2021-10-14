Упал прямо на кровать: в Канаде метеорит врезался в частный дом

В городе Голден в Канаде метеорит упал в частный дом. Космическое тело пробило крышу и прилетело на кровать.

Интересно, что метеорит упал прямо в спальню владелицы дома. К счастью, женщина не пострадала.

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Перед падением метеорита стала лаять собака

Жительница дома Рут Гамильтон рассказала, что перед инцидентом начала лаять ее собака. Поэтому женщина подумала, что камень прилетел с дороги неподалеку, где проводили ремонты.

Однако правоохранители опровергли такую версию.

Женщина хочет оставить камень на память

Профессор факультета физики и астрономии Западного университета Лондона Питер Браун рассказал, что в тот день астрономы зафиксировали падение космического тела в регионе, где живет Гамильтон.

Женщина готова прислать камень ученым для его дальнейшего изучения, но потом хотела бы его оставить себе на память.



Метеорит на кровати / Фото CBC

Огромный метеорит пронесся над Норвегией

В городе Осло в июле 2021 года пронесся огромный метеорит. Он ненадолго осветил южную часть Норвегии.

Было видно огненный шар, падающий с неба с яркой вспышкой, который осветил пристань для яхт. Однако никаких обломков и сообщений о разрушениях не поступало.