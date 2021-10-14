Цікаво, що метеорит впав прямо у спальні власниці будинку. На щастя, жінка не постраждала.

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Перед падінням метеорита став гавкати собака

Жителька будинку Рут Гамільтон розповіла, що перед інцидентом почав гавкати її собака. Відтак жінка подумала, що камінь прилетів з дороги неподалік, де проводили ремонти.

Однак правоохоронці спростували таку версію.

Жінка хоче залишити камінь на пам'ять

Професор факультету фізики й астрономії Західного університету Лондона Пітер Браун розповів, що в той день астрономи зафіксували падіння космічного тіла в регіоні, де живе Гамільтон.

Жінка готова надіслати камінь науковцям для його подальшого вивчення, але потім хотіла б його лишити собі на пам'ять.



Метеорит на ліжку / Фото CBC

Величезний метеорит пронісся над Норвегією

У місті Осло у липні 2021 року пронісся величезний метеорит. Він ненадовго освітив південну частину Норвегії.

Було видно вогняну кулю, що падає з неба з яскравим спалахом, який освітив пристань для яхт. Проте ніяких уламків та повідомлень про руйнування не надходило.