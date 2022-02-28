Совершили очередную кибератаку на Кремль: упал сайт пропагандистов оккупанта "Вести.Ru"
Перестал открываться один из известнейших ресурсов российской пропаганды vesti.ru. Пока неизвестно, что стало причиной такого хорошего события.
Пропагандистский ресурс неприятеля закончил работать ночью 28 февраля. Об этом сообщает 24-й канал со ссылкой на нерабочий сайт vesti.ru.
Ранее Кибервойна против России: хакеры сломали пропагандистские каналы
Какие еще сайты повалили в эту ночь
Вероятно, прекращением работы пропагандистов была хакерская атака. Но объединение хакеров, воюющих с Россией, Anonymous не писало о своей атаке на "вести".
Это анонимное сообщество уже взялось за информационные потоки врага Украины. В 1 час ночи в этот же день хакеры сообщили, что повалили government.ru – сайт правления России. А за несколько часов до этого кибератакой разгромили безопасность kremlin.ru – сайт Кремля.
Нерабочий сайт "новостей" оккупанта / Скриншот 24 канала
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