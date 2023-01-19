Это машина, которая хорошо себя зарекомендовала, – Игнат о разбившемся в Броварах вертолете

18 января в Броварах произошла авиакатастрофа, в которой погибло руководство МВД, а также граждане, которым не повезло оказаться на месте падения вертолета. Что именно стало причиной трагедии, должно сообщить впоследствии следствие.

Однако в Воздушных силах отметили, что вертолеты этой модели хорошо себя зарекомендовали. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

К теме Надо собрать каждую деталь, – Игнат рассказал, сколько времени займет расследование в Броварах

Надежные вертолеты

Таких машин в авиапарке Украины более десяти. Их передали из стран Европы для нужд, в частности, ГСЧС.

Это хорошие машины, хорошо себя зарекомендовавшие. И надежные. Они были переданы для нужд, в частности, ГСЧС как спасательные вертолеты,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Украина использует те вертолеты, которые есть

Он отметил, что сегодня у государственной авиации много летательных аппаратов, ведь без них трудно себе представить деятельность:

пограничной службы,

Нацгвардии,

ГСЧС,

Нацполиции и т.д.

При этом используются не только машины с советских времен, но и поставляемые партнерами.

Сегодня фактически все имеют крылья и вертолеты, и обеспечивается тем, что есть. Понятно, что мы не можем производить свои вертолеты. У нас в Вооруженных Силах основной парк – это еще с советских времен Ми-8 и Ми-2, а также Ми-24. Другие ведомства снабжаются такими вертолетами из стран Европы,

– сказал Юрий Игнат.

Авиакатастрофа в Броварах: коротко

18 января вертолет упал рядом с детсадом и повредил его здание. Из-за этого есть пострадавшие и погибшие, в частности среди детей.

На борту вертолета в это время находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. К сожалению, все они погибли.

В настоящее время из-за авиакатастрофы под контролем СБУ продолжается следствие. Оно должно установить причину трагедии.

Super Puma, разбившийся в Броварах – это один из вертолетов французского производства, которые были переданы Украине в 2018 году для структур МВД для создания системы авиационной безопасности министерства.