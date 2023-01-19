Это машина, которая хорошо себя зарекомендовала, – Игнат о разбившемся в Броварах вертолете
18 января в Броварах произошла авиакатастрофа, в которой погибло руководство МВД, а также граждане, которым не повезло оказаться на месте падения вертолета. Что именно стало причиной трагедии, должно сообщить впоследствии следствие.
Однако в Воздушных силах отметили, что вертолеты этой модели хорошо себя зарекомендовали. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Надежные вертолеты
Таких машин в авиапарке Украины более десяти. Их передали из стран Европы для нужд, в частности, ГСЧС.
Это хорошие машины, хорошо себя зарекомендовавшие. И надежные. Они были переданы для нужд, в частности, ГСЧС как спасательные вертолеты,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Украина использует те вертолеты, которые есть
Он отметил, что сегодня у государственной авиации много летательных аппаратов, ведь без них трудно себе представить деятельность:
- пограничной службы,
- Нацгвардии,
- ГСЧС,
- Нацполиции и т.д.
При этом используются не только машины с советских времен, но и поставляемые партнерами.
Сегодня фактически все имеют крылья и вертолеты, и обеспечивается тем, что есть. Понятно, что мы не можем производить свои вертолеты. У нас в Вооруженных Силах основной парк – это еще с советских времен Ми-8 и Ми-2, а также Ми-24. Другие ведомства снабжаются такими вертолетами из стран Европы,
– сказал Юрий Игнат.
Авиакатастрофа в Броварах: коротко
- 18 января вертолет упал рядом с детсадом и повредил его здание. Из-за этого есть пострадавшие и погибшие, в частности среди детей.
- На борту вертолета в это время находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. К сожалению, все они погибли.
- В настоящее время из-за авиакатастрофы под контролем СБУ продолжается следствие. Оно должно установить причину трагедии.