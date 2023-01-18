Упавший в Броварах вертолет принадлежит ГСЧС, – Воздушные силы

18 января в Броварах Киевской области упал вертолет. Он был предназначен для нужд ГСЧС.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. В настоящее время на месте работают все соответствующие службы и специалисты.

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Новая деталь по падению вертолета в Броварах

По словам Игната, вертолет, упавший в Броварах, предназначен для нужд ГСЧС.

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