Покорный поклонник "русского мира": священника УПЦ МП из Луганщины приговорили к тюрьме

В Украине к 12 годам заключения приговорили священника УПЦ МП. Он "сливал" позиции Вооруженных Сил в Северодонецке.

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще двух российских агентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Почему приговорили священника УПЦ МП

Российские агенты собирали разведданные о дислокации ВСУ на Луганском направлении и "сдавали" оккупантам участников АТО. Одним из приспешников врага является настоятель храма УПЦ МП в Лисичанске.

Так, священник передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка. В первую очередь врага интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений ВСУ.

Также предатель "сообщал" захватчикам о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам. В результате правоохранители задержали злоумышленника в конце апреля.

Что грозит священнику-предателю

Суд признал злоумышленника виновным по статье – о предоставлении вооруженным формированиям страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Теперь священнику назначили наказание – 12 лет лишения свободы.

СБУ разоблачила еще одного священника

Кроме этого, СБУ разоблачила в Луганской области еще одного священника УПЦ МП, который пошел на добровольное сотрудничество с российским агрессором.

Находясь на временно оккупированной территории Востока Украины, он "сдавал" оккупантам места нахождения участников сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

По предварительным данным, именно по его "наводке" захватчики похитили двух украинских патриотов. Сейчас предатель скрывается от правосудия на захваченной части Востока Украины.

Правоохранители разоблачили священников-предателей / фото СБУ

Напомним, с начала полномасштабной войны СБУ вручила более 30 подозрений и открыла более 20 уголовных дел против представителей УПЦ МП.