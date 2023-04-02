Впрочем, риторика ПЦУ достаточно сдержанна. Дело в том, что с точки зрения Московского патриархата представители ПЦУ являются "ряжеными", не имеющими духовного сана. Об этом 24 Канала сказал митрополит Переяславский и Вишневский православной церкви Украины Александр Драбинко.
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Советского "Мерседеса" давно нужно было избавиться
Большое время УПЦ МП занимала лидерство благодаря олигархам и некоторым президентам. К примеру, Леонид Кучма проводил промосковскую политику. Владимир Путин сказал ему: "Не трогай УПЦ МП – и будет скидка по газу, сможем договориться".
В 2000-х годах Кучма фактически продал право Украинской православной церкви по-настоящему возродиться. Времена Януковича стали также не совсем приятными для ВЦУ и тогдашнего Киевского патриархата,
– отметил Драбинко.
Как отмечает митрополит, Павел Лебедь – это некий рудимент советского православия, от которого мы не могли избавиться. В течение длительного времени мы не могли избавиться и от Коммунистической партии Украины, акцентирует он, что занимала одно из ведущих мест в Верховной Раде. Это произошло всего 10 лет назад.
Этот рудимент советского православия мы будем переживать еще некоторое время. И он будет себя проявлять,
– уверяет митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ.
Он также прокомментировал призывы митрополита Павла к войне. По его словам, духовенство 80 – 90-х годов считало себя небожителями. Современное общество заставляет спуститься на землю.
"Поскольку мы осуществляем евроинтеграционные процессы, они должны соответствовать европейскому законодательству и в религиозном плане. Обижать – даже на религиозной почве – считается ненормальным и противозаконным", – подытожил митрополит Переяславский и Вишневский ВТО.
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Что известно о деле Паши "Мерседеса"
- СБУ перехватила разговоры Павла Лебедя, в которых он говорит, что Украина "провоцирует" Россию, на западе нашего государства "нет украинцев" и призывает молиться за Кирилла и "никого не слушать". Ему объявили о подозрении.
- Шевченковский суд избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Паши "Мерседесу" – круглосуточный домашний арест на 60 дней с обязательством носить электронный браслет.
- Одиозный митрополит начал сетовать еще в зале суда. В частности, заявил, что ему "конечно печально" из-за такого решения прокуроров.