Втім, риторика ПЦУ є доволі стриманою. Річ у тім, що з точки зору Московського патріархату представники ПЦУ є "рядженими", які не мають духовного сану. Про це 24 Каналу сказав митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко.

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Великий проміжок часу УПЦ МП займала лідерство завдяки олігархам та деяким президентам. До прикладу, Леонід Кучма проводив промосковську політику. Владімір Путін сказав йому: "Не чіпай УПЦ МП – і буде знижка по газу, зможемо домовитися".

У 2000-х роках Кучма фактично продав право Української православної церкви по-справжньому відродитися. Часи Януковича стали також не зовсім приємними для ПЦУ й тогочасного Київського патріархату,

– відзначив Драбинко.

Як зауважує митрополит, Павло Лебідь – це такий собі рудимент радянського православ'я, якого ми не могли позбутися. Впродовж тривалого часу ми не могли позбутися Комуністичної партії України, акцентує він, яка займала одне з провідних місць у Верховній Раді. Це сталося лише 10 років тому.

Цей рудимент радянського православ'я ми переживатимемо ще певний час. І він буде себе проявляти,

– запевняє митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ.

Він також прокоментував заклики митрополита Павла до війни. За його словами, духовенство 80 – 90-х років вважало себе такими собі небожителями. Натомість сучасне суспільство змушує спуститися на землю.

"Оскільки ми здійснюємо євроінтеграційні процеси, вони мають відповідати європейському законодавству і в релігійному плані. Ображати, навіть на релігійному ґрунті, вважається ненормальним і протизаконним", – підсумував митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ.

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