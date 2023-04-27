За соответствующее решение проголосовали депутаты. Напомним, что недавно в Тернополе УПЦ МП также лишили права пользоваться землей.

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Исторические решения приняли в Черновцах и Сумах

26 апреля в Сумах состоялось заседание сессии горсовета, во время которого депутаты голосовали за решение о лишении УПЦ МП права пользоваться землями громады. Инициаторами выступили фракции "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Сила и честь".

Соответствующее решение также было принято и в Черновцах. УПЦ МП лишили права пользования 22 земельными участками в громаде. "За" проголосовали 28 депутатов.

Обратите внимание! Ранее пользоваться землей лишили 22 храма УПЦ МП в Черновицкой громаде. Это касается Кафедрального собора вблизи Соборной площади, Свято-Николаевского храма, церкви по проспекту Независимости, мужского монастыря "Гореча" и женского монастыря на улице Буковинской.

В Броварах приняли решение по УПЦ МП

Броварской городской совет 27 апреля также принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. Речь идет о 4 земельных участках, на которых расположены 5 храмов.

В феврале 2022 года в ПЦУ принадлежало только 4 храма в Броварской громаде, которая состоит из Броваров и сел Требухов и Княжичи. Еще 11 приходов имели подчинение УПЦ. За год все существенно изменилось: в УПЦ осталось всего 5 храмов, а громады ПЦУ владеют уже 10-ю.

Другие подобные решения

Напомним, что 17 апреля в Тернополе решили запретить право на использование земельного участка УПЦ МП. Соответствующее решение было принято депутатами.

В Хмельницком религиозным организациям от УПЦ МП прекратили право на использование земельными участками. Такое же решение было принято в Каменце-Подольском.

В Ровно также прекратили право использования земельными участками УПЦ МП. Мэр города Александр Третьяк назвал это историческим моментом на духовном фронте Ровно.

Третьяк подчеркнул, что недопустимо, чтобы во время войны в Украине функционировала церковь, благословляющая российских солдат на убийства украинцев.

Отметим, аналитики ISW писали, что УПЦ МП – это не независимая религиозная организация, а продолжение России и инструмент российской гибридной войны. УПЦ МП является подконтрольным Кремлю элементом русской православной церкви в Украине.