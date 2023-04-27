За відповідні рішення проголосували депутати. Нагадаємо, що нещодавно у Тернополі УПЦ МП також позбавили права користуватися землею.

До теми Московський патріархат – на вихід: у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському історичні рішення

Історичні рішення ухвалили у Чернівцях та Сумах

26 квітня у Сумах відбулося засідання сесії міськради, під час якого депутати голосували за рішення щодо позбавлення УПЦ МП права користуватися землями громади. Ініціаторами виступили фракції "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "Сила і честь".

Відповідне рішення також ухвалили і в Чернівцях. УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. "За" проголосували 28 депутатів.

Зверніть увагу! Раніше користуватися землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді. Це стосується Кафедрального собору поблизу Соборної площі, Свято-Миколаївського храму, церкви на проспекті Незалежності, чоловічого монастиря "Гореча" та жіночого монастиря на вулиці Буковинській.

Інші подібні рішення

Нагадаємо, що 17 квітня у Тернополі вирішили заборонити право на користування земельною ділянкою УПЦ МП. Відповідне рішення ухвалили депутати.

У Хмельницькому релігійним організаціям від УПЦ МП припинили право на користування земельними ділянками. Таке ж рішення ухвалили у Кам'янці-Подільському.

У Рівному також припинили право користування земельними ділянками УПЦ МП. Мер міста Олександр Третяк назвав це історичним моментом на духовному фронті Рівного.

Третяк наголосив, що неприпустимо, щоб під час війни в Україні функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців.

Зауважимо, аналітики ISW писали, що УПЦ МП – це не незалежна релігійна організація, а продовження Росії та інструмент російської гібридної війни. УПЦ МП є підконтрольним Кремлю елементом російської православної церкви в Україні.