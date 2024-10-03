Большой землевладелец: Московский патриархат начал терять украденные у Украины земли

По решению Верховного суда, УПЦ МП потеряла земельные участки в Белой Церкви и Миргороде. Представители русской церкви в Украине оспаривали в судах эти решения местных советов, которые прекратили их право постоянного пользования коммунальной землей.

Впрочем, после окончательного решения Верховного Суда землю, а вместе с ней все сооружения, расположенные на ней, общины возвращают себе. Общественная инициатива "Голка" проанализировала судебные решения по крупному землевладельцу Украины – УПЦ МП.

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УПЦ МП пыталась идти против закона вместе с нардепами

Власти Белой Церкви и Миргорода, когда забирали у УПЦ МП землю, руководствовались законом, который касается наименований религиозных организаций, центры которых расположены на территории страны-агрессора. Эти нормы Верховная Рада Украины приняла еще перед подписанием в 2019 году Томоса в Стамбуле, который должен был сделать украинскую церковь независимой от России.

Согласно этому закону, все религиозные общины, которые имели центр влияния во враждебном государстве (а таких – более 11 тысяч), должны были внести изменения в свои названия и уставы и прямо написать об этом. То есть граждане должны были четко понимать, из какой страны руководят церковью, в которую они ходят на богослужения,

– объясняют в "Голке".

Чтобы выполнить требования закона церквям давали тогда 3 месяца. Если изменения не вносились, устав религиозной организации признавался недействительным и организация теряла все свои права. На практике это означает, что до приведения своих уставов в соответствие законодательству, они не имели права совершать никаких юридических действий.

После этого почти полсотни депутатов предыдущего созыва обратились в Конституционный Суд. Они пытались доказать, что этот закон не соответствует Конституции.

"Среди парламентариев, подписавших это обращение были действующие нардепы: Юрий Бойко, который до сих пор является героем Украины, подсудимый Нестор Шуфрич, которого обвиняют в государственной измене. Также свою подпись поставил подсанкционный Вадим Новинский, который сложил мандат и уехал в Германию усиливать работу Московского патриархата, Александр Вилкул, братья Михаил и Дмитрий Добкины, и Владимир Литвин", – говорят активисты.

После этого Окружной административный суд города Киева приостановил обязательное переименование УПЦ МП.

Связь УПЦ МП с РПЦ подтверждена

Только после начала полномасштабного вторжения России в Украину Конституционный суд вынес решение, которым полностью отверг все домыслы пророссийских политиков о неконституционности закона. В нем указывается, что закон "не вводит иного отношения к определенной религиозной организации, а уточняет общие требования государства к осуществлению регистрационно-учетной деятельности религиозных организаций в случае подчиненности такой религиозной организации руководящим центрам (управлением), находящихся в государстве-агрессоре".

Также суд отметил, что этот закон был необходим в "условиях введенного в Украине военного положения, во время борьбы украинского народа против агрессии российской федерации".

Связь УПЦ МП с Русской православной церковью подтвердила религиоведческая экспертиза.

Украинская православная церковь продолжает находиться относительно Русской православной церкви в отношениях подчинения. Она не действует как самостоятельная (автокефальная) и не провозглашает собственной самостоятельности (автокефалии). Никаких документов или действий, которые бы свидетельствовали о трансформации Украинской православной церкви в самостоятельную относительно Русской православной церкви религиозную организацию, члены экспертной группы не обнаружили,

– говорится в заключении Госслужбы Украины по этнополитике.

Этот документ позволил городским советам вынести решение, которые позже представители МП оспаривали в судах.

Украинская православная церковь в своей позиции в суде отмечала, что, "статьи 141 и 143 Земельного кодекса Украины не предусматривают такого основания для прекращения горсоветом права постоянного пользования религиозной организации земельным участком, как невнесение изменений в устав".

Верховный Суд с такой позицией хотя и согласился, однако отметил, что учитывая то, что религиозная организация не изменила устав и не указала в нем о своей принадлежности к русской православной церкви, ее устав стал недействительным, а соответствующая и сама религиозная организация тоже,

– добавляет "Голка".

Отрывок из решения Верховного Суда / Скриншот "Голки"

В итоге, Верховный Суд принял решение в пользу городских советов – Московский патриархат должен вернуть общинам землю и сооружения, которые размещены на ней.

Председательствующим в коллегии судей, принявшей данное решение, был судья Иван Мищенко. Он с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Вместе с ним также были судьи Инна Бердник и Виталий Зуев.

Московский патриархат судится уже не впервые

Это уже не первое судебное решение Верховного Суда по Московскому патриархату. Так, Большая Палата Верховного Суда весной 2024 года признала законное право о переходе религиозной общины от УПЦ МП к ПЦУ.

В решении говорится, что ни суд, ни государство не имеют права запрещать религиозным общинам так поступать без санкций церкви, потому что это бы препятствовало свободе вероисповедания:

"Имела бы место ситуация, в которой государство поставило бы признание религиозной общины в зависимость от воли признанной церковной власти, которая очевидно такому признанию общины сопротивляется, что свидетельствовало бы о несоблюдении ею обязанности быть нейтральной и беспристрастной в отношениях с различными религиями, конфессиями и убеждениями. В этом выводе Большая Палата Верховного Суда также учитывает, что законодатель закрепил правило, направлено на защиту права на свободу вероисповедания части общины, которая не согласна с решением об изменении подчиненности: она имеет право создать новую религиозную общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем)", – отмечается там.

Также парламент ко Дню независимости в 2024 году поддержал проект "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Госслужба по этнополитике и свободе совести и Кабмин после подписания закона президентом должны утвердить нормативную базу, на основании которой начинается процедура проверки религиозных организаций на предмет связей с РПЦ.

Также госслужба может напрямую обратиться в суд, если кто-то из руководителей религиозной общины уже имеет приговор по делу о преступлениях против нацбезопасности.

Этот закон, который принял парламент, является одним из двух, который Россия хотела бы отменить. В пророссийских СМИ уже пишут о том, что если на выборах в Соединенных Штатах Америки побеждает Трамп, по мнению государства-агрессора, именно он должен добиться отменить Закон об украинском языке и о запрете деятельности Русской православной церкви,

– отмечают активисты "Голки".

УПЦ МП распространяет российскую пропаганду за рубежом

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей отмечает, что сейчас "священники" начали выезжать за границу и продвигать там пророссийские нарративы.

Сейчас они открыли более 59 приходов в разных странах мира.

Украинцы, которые оказались в сложных эмоциональных условиях ищут общения. И вот появляются эти "священники" и начинают "окормлять паству": "нам нужен мир", о "братских народах" – такая риторика закрывает поиск ответа на главный вопрос: "Кто же в этом виноват?" А говорят, что виноват Запад. На проповедях после службы один священник, общаясь с общиной, слушая об их проблемах, говорит: "А давайте вы будете создавать общественные объединения для защиты своих прав, требуйте от властей этой страны, чтобы помогали больше, вы должны показать им, что они недостаточно помогают,

– рассказывают активисты.

Они отмечают, что такая деятельность формирует восприятие украинцев в глазах Запада как "неблагодарных", а потом население тех стран призывает к отмене помощи для беженцев. Как результат, под удар попадает вся украинская община в этой стране, или даже вся Украина.

И это не новая практика россиян. Такие методы они использовали еще со времен основания НКВД, КГБ, ФСБ, как в Украине, так и за рубежом.

УПЦ МП как часть РПЦ стала для России весомым форпостом по поддержке государства-агрессора как на территории Украины, так и за ее пределами.

"Как структурное подразделение русской православной церкви, которая известна своими давними отношениями с российскими спецслужбами, эта религиозная организация последовательно проводит раскольническую политику на религиозной почве, искусственно создавая предпосылки для религиозного противостояния в украинском обществе и неустанно рассказывая всем вокруг об ужасной межрелигиозной ситуации в Украине", – отмечают в "Голке".

Вторжение в 2022 году никак не изменило сути Московского патриархата: никаких исторических решений или заявлений, актов публичного раскаяния и гневных осуждений агрессии России от них не было.

Поэтому только активная позиция власти и общества по устранению угрозы российского вмешательства во внутренние дела Украины обеспечит единство народа и государства в противостоянии России.