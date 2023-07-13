И здания, и земля: УПЦ МП владеет почти 8 тысячами объектов в Украине

После того как в 2019 году ПЦУ получила Томос об автокефалии, множество общин когда-то УПЦ МП перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины. Еще более стремительным отказ от сателлита РПЦ стал после начала полномасштабного вторжения. Однако и сегодня попы Московского патриархата владеют тысячами недвижимых объектов на территории нашего государства.

В целом по состоянию на начало июля 2023 года к ПЦУ перешли почти 1 500 общин УПЦ, что составляет 13% от общего количества. Однако УПЦ МП до сих пор владеет не только собственным имуществом, но и государственным или коммунальным, переданным в аренду или пользование.

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Количество недвижимости превысило 7 тысяч

Независимый антикоррупционный центр NGL.media вместе с YouControl собрали информацию о всей недвижимости, зарегистрированной на УПЦ МП в Украине. Эти данные взяты из госреестров по состоянию на май 2023 года.

Следует отметить, что во время тщательного сбора информации и ее анализа удалось выделить организации УПЦ МП, очистив список от других православных конфессий и деноминаций. После этого аналитики получили базу данных недвижимого имущества, зарегистрированного на эту церковь.

Данные по имуществу УПЦ МП во временно оккупированных Крыму, части Донецкой области и Луганской области указаны с учетом данных, которые до сих пор зарегистрированы по украинскому законодательству. Также данные не учитывают имущество, зарегистрированное на физических лиц, связанных с УПЦ МП.

В результате выяснилось, что на территории Украины УПЦ МП владеет 7 815 объектами недвижимости, среди которых и здания, и земельные участки. Большинство из них можно просмотреть на карте с привязкой к конкретным адресам, а остальные – в таблице, количество страниц которой достигает 782.



Где у УПЦ МП есть недвижимость / карта NGL.media

Из данных, собранных аналитиками, можно увидеть, как щедро усыпана украинская земля недвижимым имуществом УПЦ МП. При этом его больше всего в Киевской и Закарпатской областях, а меньше всего – на Львовщине.



Имущество УПЦ МП в Украине / данные NGL.media

Земля УПЦ МП в Украине / инфографика NGL.media

Более 50% украинцев поддерживают изъятие у УПЦ МП имущества

Как подчеркнули в NGL.media, сегодня большинство граждан поддерживают не только лишение недвижимого имущества УПЦ МП в нашем государстве, которую трактуют как сеть агентов российского влияния. Многие выступают и за полный запрет деятельности московских попов в Украине. Так:

полный запрет УПЦ МП поддерживают от 46% до 54% украинцев,

только менее 7% считают, что эта церковь должна действовать без каких-либо ограничений,

почти 60% поддерживают лишение УПЦ МП имущества, находящегося в государственной или коммунальной собственности.

Одной из основных проблем в случае УПЦ МП является то, что такого юридического лица нет – вместо этого есть отдельные приходы, епархии и так далее, в общей сложности около 10 тысяч юридических лиц. И со всеми ими нужно судиться в случае запрета их деятельности,

– отметили аналитики.

Однако УПЦ МП, как совокупность тысяч организаций, владеет не только собственным имуществом. В руках этих организаций находится также государственное и коммунальное имущество, переданное в аренду или пользование. И именно это имущество сравнительно легко можно было бы изъять.