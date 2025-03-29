Минобороны создало управление космической политики: над чем будет работать
- Минобороны Украины основало управление космической политики для объединения государственных и частных компаний и ученых для взаимодействия с войском.
- Управление будет отвечать за создание политики в сфере военного космоса, закупку космических технологий и формирование космических войск.
- До 2030 года планируется создание национальных спутников для оборонных целей и системы контроля космического пространства.
Министерство обороны Украины основало управление космической политики. Оно должно объединить государственные и частные компании, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с украинской армией.
Соответствующую информацию во время форума Space For Ukraine сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Какие функции будет выполнять новое управление
"Мы имеем закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это и еще создание космических войск", – сказала она.
Екатерина Черногоренко отметила, что основным заказчиком в Украине космической техники, продуктов и услуг планирует стать именно оборонное ведомство. Вышеупомянутое управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.
Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, которые думают над тем, как разработать космические технологии, знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы с нами взаимодействовать. Управление является координационным центром, является центром генерации смыслов, является центром генерации политик,
– заявила она.
По ее словам, к 2030 году Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.