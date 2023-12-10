Управляемая авиационная ракета летела в направлении Полтавщины: в части областей была тревога

Вечером 10 декабря в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что управляемая авиационная ракета движется в сторону Полтавщины.

Около 19:10 Воздушные силы сообщили, что российская ракета движется в сторону Полтавской области. Отмечали угрозу для Миргорода.

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Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Впоследствии воздушные силы предупредили, что ракету удалось ликвидировать. В областях объявили отбой. Спасибо защитникам украинского неба.

Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Украины дронами-камикадзе и ракетами. Кроме того, страна-террористка ведет активную информационную войну. Людей просят доверять только информации из официальных источников.

Россия начала более согласованную кампанию по разрушению украинской энергетики

Разведка Великобритании сообщила, что российские оккупанты преследуют цель продолжить разрушать украинскую энергетику. Более того, сейчас их атаки – более скоординированные. В то же время защитники украинского неба проявляют невероятную храбрость и мужество. Их результат поражает. Врагу не удастся реализовать никаких своих замыслов.