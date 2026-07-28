"Флэш" сказал, при каком условии управляемые "Шахеды" долетят до Львова

Россия видит, что массированные атаки не приносят такого результата, поэтому изменили тактику. Они все чаще запускают управляемые "Шахеды".

Они могут достичь Запада, в частности, Львова. При каком условии рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в эфире телемарафона.

В каких условиях управляемые "Шахеды" могут долетать до Львова?

Управляемые "Шахеды" смогут атаковать Львов, Ковель и другие западные города, если Беларусь включит ретрансляторы.

В настоящее время часть границы, граничащая с белорусской территорией, не находится в зоне досягаемости россиян, ведь передатчики не работают.

Управляемые дроны оснащены мощными камерами и системой захвата цели.

Оператор может зафиксировать объект на расстоянии до 3 км, после чего БпЛА автоматически продолжает атаку. В таких условиях украинские средства РЭБ не могут отрабатывать по цели.

Напомним, что начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее предупреждал , что россияне продолжают модернизировать свои беспилотники.

Их ударные дроны теперь могут лететь со скоростью до 600 километров в час. Это усложняет их перехват. Да и время пребывания реактивных беспилотников меньше, чем у обычных дронов.