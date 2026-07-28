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24 Канал Новости Украины "Флэш" сказал, при каком условии управляемые "Шахеды" долетят до Львова
28 июля, 12:25
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"Флэш" сказал, при каком условии управляемые "Шахеды" долетят до Львова

София Рожик

Россия видит, что массированные атаки не приносят такого результата, поэтому изменили тактику. Они все чаще запускают управляемые "Шахеды".

Они могут достичь Запада, в частности, Львова. При каком условии рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в эфире телемарафона.

В каких условиях управляемые "Шахеды" могут долетать до Львова?

Управляемые "Шахеды" смогут атаковать Львов, Ковель и другие западные города, если Беларусь включит ретрансляторы.

В настоящее время часть границы, граничащая с белорусской территорией, не находится в зоне досягаемости россиян, ведь передатчики не работают.

Управляемые дроны оснащены мощными камерами и системой захвата цели.

Оператор может зафиксировать объект на расстоянии до 3 км, после чего БпЛА автоматически продолжает атаку. В таких условиях украинские средства РЭБ не могут отрабатывать по цели.

Напомним, что начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее предупреждал , что россияне продолжают модернизировать свои беспилотники.

Их ударные дроны теперь могут лететь со скоростью до 600 километров в час. Это усложняет их перехват. Да и время пребывания реактивных беспилотников меньше, чем у обычных дронов.

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