Упростили порядок пересечения границы для водителей грузовиков и поездов
Источник:Министерство инфраструктуры Украины
Правительство приняло решение в отношении водителей грузовиков и железнодорожного транспорта, чтобы упростить порядок пересечения государственной границы. Это должно наладить международную логистику.
Решение касается водителей в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о бронировании водителей, осуществляющих определенные перевозки.
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Упростят пересечение границы в следующих случаях:
- международные грузовые перевозки;
- перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;
- перевозки медицинских грузов;
- грузов гуманитарной помощи.
Как получить документы
Чтобы получить такое разрешение на пересечение границы, перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры Украины или в областные военные администрации. Автоперевозчики, имеющие лицензию на международные грузовые автомобильные перевозки, могут обратиться как в письменном виде, так и в электронном виде.
Министерство инфраструктуры обещает оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента обращения перевозчика. Подчеркивают, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после перевозки лежит на перевозчике.
По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно обращаться на многоканальную телефонную линию +38 (044) 334 43 04 ежедневно с 8:00 до 17:00,
– написали в министерстве.
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