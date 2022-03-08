Упростили порядок пересечения границы для водителей грузовиков и поездов

Правительство приняло решение в отношении водителей грузовиков и железнодорожного транспорта, чтобы упростить порядок пересечения государственной границы. Это должно наладить международную логистику.

Решение касается водителей в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о бронировании водителей, осуществляющих определенные перевозки.

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Упростят пересечение границы в следующих случаях:

международные грузовые перевозки;

перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;

перевозки медицинских грузов;

грузов гуманитарной помощи.

Как получить документы

Чтобы получить такое разрешение на пересечение границы, перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры Украины или в областные военные администрации. Автоперевозчики, имеющие лицензию на международные грузовые автомобильные перевозки, могут обратиться как в письменном виде, так и в электронном виде.

Министерство инфраструктуры обещает оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента обращения перевозчика. Подчеркивают, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после перевозки лежит на перевозчике.

По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно обращаться на многоканальную телефонную линию +38 (044) 334 43 04 ежедневно с 8:00 до 17:00,

– написали в министерстве.

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