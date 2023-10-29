Обрывы и поваленные опоры электросетей: Житомирщина серьезно пострадала от непогоды

В Украине 28 октября бушевала непогода. В частности, штормовой ветер нанес немало убытков на Житомирщине.

В результате непогоды были проблемы со светом. Энергетики продолжают усиленно работать.

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Житомирщина также пострадала в результате непогоды

На Житомирщине уже возобновили электроснабжение более 200 тысяч потребителей, оставшихся без света в результате непогоды. В настоящее время частично или полностью обесточенными остаются 92 населенных пункта – около 10 тысяч потребителей.

Наши энергетики продолжают работать в усиленном режиме, чтобы подать напряжение всем потребителям, и просят отнестись к ситуации с пониманием,

– сообщили в Житомироблэнерго.

Также там показали фото разрушительных последствий вчерашней стихии, которые преодолевают энергетики Житомироблэнерго.

Смотрите фото последствий непогоды на Житомирщине / Фото Житомироблэнерго

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В Киеве в результате непогоды погибли 2 человека

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко рассказал о последствиях непогоды в столице. По его словам, ранения получили 7 человек, из которых 5 находятся в медицинских учреждениях. Их состояние, к счастью, стабильное. Новых случаев также не фиксировали.

По информации КМВА, по состоянию на 18:30 28 октября в результате дождя и сильных порывов ветра:

погибли 2 человека;

повреждены 2 жилых дома;

повреждены 17 крыш домов;

повреждены 3 киоска;

повреждены 10 автомобилей.

Также в результате порывов ветра зафиксировали падение 1 баннера, 8 опасных конструкций (металлических заборов, окон), обвал 203 деревьев и повреждение еще 130. Причем 25 деревьев упали на проезжую часть, а еще 3 – на трамвайные пути.

В ГСЧС сообщили, что спасатели совершили 231 выезд по всей территории нашей страны. Они распилили и убрали 353 поваленных дерева. В результате непогоды обесточили 1 880 населенных пунктов в 16 областях.