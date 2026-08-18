На Гавайях прошел ураган: более 100 тысяч домов остались без света

В минувшие выходные над Гавайскими островами пронесся ураган "Лала". В результате стихийного бедствия были затоплены дороги и повреждены линии электропередач.

Также известно об одной погибшей. Об этом сообщает CNN.

Что известно о ситуации на Гавайях?

Ураган "Лала" задел юг штата и принес проливные дожди. В результате наводнения погибла 90-летняя женщина.

Тропический шторм отошел от Гавайев и движется на запад над Тихим океаном. Последние дождевые полосы шторма покинули Кауаи утром 17 августа.

Чрезвычайно сильные ливни вызвали оползни и внезапные наводнения, которые разрушили дороги на острове и полностью смыли как минимум один дом.

Пока дорожные бригады упорно работают над расчисткой завалов, насколько позволяют условия, нам нужно, чтобы все жители и гости прислушались ко всем предупреждениям, переместились в безопасные убежища и не выходили на дороги,

– призвал мэр округа Гавайи Кимо Аламеда.

В понедельник, 17 августа, не работали все государственные и окружные учреждения, школы и суды. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев также подчеркнуло необходимость соблюдать осторожность из-за последствий стихийного бедствия.

Каковы последствия урагана?

Губернатор Гавайев Джош Грин на пресс-конференции в понедельник, 17 августа, сообщил, что ураган повредил или разрушил 100 домов. Кроме того, из-за порывов ветра ураганной силы в округах Гавайи, Гонолулу и Мауи около 100 тысяч домохозяйств и предприятий остались без электроэнергии. По сообщениям местных властей, восстановление электроснабжения в некоторых районах может занять несколько дней, поскольку основные линии электропередачи вышли из строя.

В районе УАБ наводнение разрушило как минимум 2 дома. Один из них унесло на несколько сотен метров, а женщину, которая пыталась добраться до своего автомобиля возле дома, смыло. Ее доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Также известно об инциденте, когда бригада скорой помощи, ехавшая на вызов, застряла из-за того, что их машину настигла вода. Медики спаслись, залезнув на крышу транспортного средства. К счастью, их подобрали сотрудники Национальной гвардии, которые ехали по той же дороге.

Также в субботу, 15 августа, восточные регионы Индонезии потрясло сильное землетрясение. В результате подземных толчков магнитудой 7,7 и афтершоков погибли 38 человек.