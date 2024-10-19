Супруги беженцев из Херсона погибли в результате урагана Хелен в США, их сына до сих пор ищут

В результате мощного урагана Хелен в США в конце сентября без вести пропали сотни людей, среди которых были беженцы из Херсона. К сожалению, двое из них не выжили: тела украинских супругов нашли через несколько дней после наводнения.

Еще два человека из этой семьи до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом рассказала племянница погибшей украинки Лиза Гиндинова изданию USA Today.

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Супругов украинцев нашли примерно в 16 километрах от дома

Супруги Дмитрий Сеген и Анастасия Новитина вместе с 13-летним сыном Евгением после полномасштабного вторжения выехали из Херсона и поселились в Северной Каролине. Их дом был расположен всего в нескольких метрах от реки Саут-Ту, где во время урагана Хелен вода поднялась почти на 6 метров.

Племянница Анастасии Лиза Гиндинова последний раз общалась со своей тетей вечером 26 сентября.

Тогда женщина рассказала, что вода в реке поднимается и пошутила, что надеется, что их дом, который она назвала "Титаником", выдержит. К сожалению, ураган разрушил его полностью.

Лиза рассказала, что тела Анастасии и Дмитрия обнаружили через несколько дней после стихийного бедствия. Женщину удалось идентифицировать по золотой сережке, а ее мужа – по отпечаткам пальцев.

Мы увидели сережку, и все молчали. Это был момент, когда мы не могли ничего придумать, никакого безумного сценария. Были доказательства, что они этого (не эвакуировались – 24 Канал) не сделали,

– рассказала Лиза Гиндинова.

Тело Анастасии нашли примерно в 16 километрах от ее разрушенного дома, еще в километре нашли и Дмитрия.

13-летний сын супругов и его бабушка Татьяна до сих пор считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Семья ждет чуда.

"Трудно избавиться от надежды, когда тело еще не найдено. В глубине души я все еще надеюсь", – сказала Лиза.

Известно всего о более 200 погибших в результате стихии и по меньшей мере о 81 человеке пропавшем без вести.

Что известно о семье Анастасии и Дмитрия

Племянница Анастасии рассказала, что ее тетя в Херсоне занималась воспитанием сына, который имел большой талант к инженерии, а ее муж Дмитрий работал на строительстве и получил репутацию мастера на все руки. Бабушка Татьяна ухаживала за своими огромными сельскохозяйственными угодьями, любила вязать и создавала сложные схемы для вышивки пейзажей, животных и балерин.

К сожалению, их жизнь изменилась после российского вторжения в Украину.

После того, как начались бомбардировки города и эвакуация, Анастасия и Дмитрий решили спасаться и выехали за границу. Семья выезжала через территорию России, боясь, что их остановит российская власть. Затем они пересекли границу с Латвией, Литвой и поселились в Польше у друга семьи. Несколько месяцев после этого они пытались получить разрешение на въезд в США.

"Это было напряженное время. Мы долго не знали, смогут ли они сюда приехать", – рассказала племянница Анастасии, которая с 2016 года проживает в Нью-Йорке.

Летом 2022 года семье беженцев из Херсона таки удалось попасть в США.

Дмитрий работал в местной компании по отоплению, вентиляции и кондиционирования воздуха, а Евгений учился в местной школе. Анастасия и Татьяна занимались клинингом.

Татьяна рядом с новым домом организовала небольшой огород, чтобы выращивать петрушку, лук, чеснок и болгарский перец.

К сожалению, после урагана ни одного следа от дома семьи украинцев не сохранилось.

Жертвами урагана Хелен в США стали украинцы / Фото Лизы Гиндиновой