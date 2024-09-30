Жертвами мощного урагана в США стали по меньшей мере 116 человек, есть сотни пропавших без вести

Ураган "Хелен" продолжает бушевать в юго-восточной части США. По некоторым данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 116 человек.

Сотни людей сейчас считаются пропавшими без вести. Об этом пишет CBS News.

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Больше всего от урагана пострадала Северная Каролина

Больше всего от шторма пострадала Северная Каролина. Там, по предварительным данным 46 человек погибли, а примерно 600 считаются пропавшими без вести.

Это беспрецедентная трагедия, которая требует беспрецедентной реакции,

– заявил губернатор Северной Каролины Рой Купер.

Он заявил, что количество жертв возрастет, как только спасатели смогут добраться до изолированных районов.

О 27 жертвах стихии известно в Южной Каролине. Среди погибших – двое пожарных и два человека, которые погибли в результате падения деревьев на дом.

Зафиксировано также 25 смертей в Джорджии, 13 – во Флориде. А еще, как сообщает CNN, 4 человека стали жертвами урагана в Теннесси, 2 – в Вирджинии.

Из-за последствий стихии без электроснабжения остаются почти 2 миллиона жителей. Также есть перебои с мобильной связью.

Наводнения стали причиной массовых оползней и перекрытия дорог. Так, в Северной Каролине речь идет примерно о 300 автомобильных дорог, а в Южной Каролине – почти 150.

Под угрозой были и дамбы. В частности, из-за этого был эвакуирован город Ньюпорт из округа Кок, но обе дамбы, которые там расположены, в конце концов выстояли.

Белый дом уже объявил о серьезных последствиях катастрофы и планирует направить средства на ликвидацию последствий стихии. Предварительно общий ущерб и экономические потери от урагана в США составляет от 95 до 110 миллиардов долларов.