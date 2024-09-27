Во Флориде свирепствует самый мощный ураган века: ожидают много жертв и масштабные разрушения

Американский штат Флорида утром в пятницу, 27 сентября, накрыл мощный ураган "Хелена". Утверждают, что это один из крупнейших в Мексиканском заливе с 1851 года.

Сначала непогода накроет округ Биг Бэнд, что на севере Флориды. По данным синоптиков, скорость ураганного ветра будет достигать 215 километров в час.

Смотрите также Почти лето в сентябре: ученый объяснил последствия и оценил угрозу стихийных бедствий для Украины

Синоптики говорят, что в результате шторма будет много жертв

Синоптики говорят, что самым опасным явлением этого урагана является штормовой прилив, когда вода в заливе поднимается над нормальным уровнем. Ожидается, что она поднимется до 6 метров вдоль флоридского побережья, от чего под угрозой на 32 километра территории вглубь материка.

Из-за "Хелены" во многих округах Флориды закрыли школы, заводы, аэропорты, а авиарейсы – отменены.

Последствия урагана во Флориде: смотрите видео

Прогнозируют, что из-за сильного ветра будут перебои с электроснабжением, которые "вероятно, продлятся дни, если не недели". На утро 27 сентября без света уже более полумиллиона жителей Флориды. Есть также проблемы со связью.

Власти и синоптики призвали жителей к эвакуации, ведь говорят, что этот ураган несет смертельную угрозу всем.

Как пишет BBC, губернатор Флориды Рон Десантис объявил, что известно уже об одном погибшем вблизи города Тампа.

Когда флоридцы проснутся завтра утром (27 сентября – 24 Канал), то скорее всего узнают о новых жертвах. И совершенно точно – о материальных потерях,

– сказал он.

А заместитель директора Национального центра исследования ураганов Джейми Роум заявил, что "Хелена" заберет много жизней.

"В исторической перспективе 50% жертв пришлось именно на такие ситуации. В этой ситуации, с такими потенциальными наводнениями, вероятно, будет много жертв", – сказал Роум.

Ураган "Хелена" накрыл Флориду: смотрите видео

Ряд других специалистов подтверждают, что кое-где ураган может создать условия, в которых невозможно будет выжить. Сейчас эвакуировали более 70 тысяч человек, а тех, кто не планирует эвакуации, просят сообщить свои данные в соответствующие службы.

Американцы спасают от непогоды: смотрите видео

Сейчас ураган направляется в соседнюю Джорджию и другие штаты: там также ждут серьезных разрушений. Известно, что сильные ливни уже идут в Южной Каролине, центре и западе Северной Каролины и в некоторых районах штата Теннесси. От шторма также может пострадать Атланта, которая расположена в сотнях километров к северу от Флориды.