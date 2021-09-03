Ураган Ида накрыл США, в частности пострадал Нью-Йорк: все, что известно
Источник:24 канал
США в конце августа охватил мощный ураган Ида. Непогода бушует в Штатах до сих пор, она уже унесла жизни по меньшей мере 58 человек. В Нью-Йорке даже ввели режим чрезвычайной ситуации.
Сначала бедствие охватило южное побережье США 29 августа. В частности непогода накрыла Луизиану.
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Ветер достигал 240 километров в час
Урагану приписывали категорию 4 из 5, потом говорили о 3. Однако ветер достигал 240 километров в час и даже изменил направление течения самой длинной реки США – Миссисипи.
Последствия урагана Ида / Фото из твиттера Jorge Mahecha:
Заявление Байдена
Из-за урагана президент США Джо Байден ночью 30 августа выступил с заявлением. Он опасался, что последствия Иды будут разрушительными. Политик предположил, что могут быть человеческие жертвы.
Фактически так и случилось. По состоянию на 3 сентября уже погибло 58 человек. Больше всего погибших было в штате Нью-Джерси – 23 человека, в Нью-Йорке – 16 человек.
Непогода добралась до Нью-Йорка
Уже 2 сентября циклон Ида дошел до Нью-Йорка. Сильный ливень затопил улицы и первые этажи зданий. Метро временно прекратило работу. Тысячи людей остались без света.
Из-за этого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Помимо Нью-Йорка, ураган Ида атаковал Пенсильванию, Нью-Джерси и Мэриленд.
Первое в истории Нью-Йорка наводнение
В Нью-Йорке ураган вызвал первое в истории города наводнение. Стихия уже унесла жизни по меньшей мере 9 человек. Их возраст достигал от 2 до 86 лет. Погибших обнаружили в 4 разных местах. Некоторые из них утонули в подвальных помещениях домов.
Ураган Ида из космосу
Французский астронавт Томас Песке сфотографировал ураган Ида, находясь в космосе. Он подписал фотографии словами: "Глаз Иды".
Вид Иды из космоса / Фото Томаса Песке
Ураган Ида из космоса / Фото Томаса Песке
Мощный ураган в США, смотрите видео: