Известно, что Милтон уже унес человеческие жизни. Так, погибло по меньшей мере 10 человек, миллионы остались без электричества.

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Как Милтон надвигался на Флориду

Ураган вызвал большое торнадо. В сети показали, как Милтон заходил в американский штат.

Милтон "атакует" Флориду: смотрите видео

Напомним, что сначала эксперты назначили Милтону 5 категорию опасности. Впрочем, по данным Национального центра ураганов, Милтон достиг берега вблизи Сиеста-Ки в штате Флорида как шторм 3-й категории со скоростью ветра более 190 километров в час. Позже ураган ослаб до 1 категории.

Губернатор Рон ДеСантис заявил, что штат избежал "худшего сценария", хотя он предостерег, что убытки являются значительными, а наводнения остаются актуальной проблемой.

К слову, в конце сентября по США ударил другой ураган – Гелен. Отмечается, что он унес жизни почти 30 человек. Известно, что во время этого урагана пропала семья украинцев из Херсона: Анастасия, Дмитрий, их сын Евгений и бабушка Татьяна. Они считаются пропавшими с 26 сентября, после того, как стихия разрушила их дом в Северной Каролине.