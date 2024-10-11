Відомо, що Мілтон вже забрав людські життя. Так, загинуло щонайменше 10 людей, мільйони залишилися без електрики.

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Як Мілтон насувався у Флориду

Ураган спричинив велике торнадо. У мережі показали, як Мілтон заходив в американський штат.

Мілтон "атакує" Флориду: дивіться відео

Нагадаємо, що спершу експерти призначили Мілтону 5 категорію небезпеки. Втім, за даними Національного центру ураганів, Мілтон досяг берега поблизу Сієста-Кі у штаті Флорида як шторм 3-ї категорії зі швидкістю вітру понад 190 кілометрів за годину. Вже згодом ураган ослаб до 1 категорії.

Губернатор Рон ДеСантіс заявив, що штат уникнув "найгіршого сценарію", хоча він застеріг, що збитки є значними, а повені залишаються актуальною проблемою.

До слова, наприкінці вересня по США вдарив інший ураган – Гелен. Зазначається, що він забрав життя майже 30 людей. Відомо, що під час цього урагану зникла родина українців з Херсону: Анастасія, Дмитро, їхній син Євген та бабуся Тетяна. Вони вважаються зниклими з 26 вересня, після того, як стихія зруйнувала їхній будинок у Північній Кароліні.