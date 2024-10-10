Ураган Милтон достиг Флориды: что известно о последствиях по состоянию на сейчас

Ураган "Милтон" вышел из Мексиканского залива и накрыл западное побережье штата Флорида в США, несколько раньше, чем это прогнозировали. Специалисты предупредили, что последствия будут катастрофическими.

CNN пишет, что самая сильная часть урагана –"стена глаза", прошлась вблизи городов Тампа и Санкт-Петербург.

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Предварительно Национальная служба погоды США (НСП) предупредила о начале наиболее опасной фазы урагана, которая сопровождается сильными ветрами и ливнями.

Жителям побережья рекомендовали срочно искать укрытие, поскольку скорость постоянного ветра в центре "Милтона" достигала более 190 километров в час.

Ранее, еще до того, как достичь Флориды, ураган немного ослаб – с 5 категории опасности опустился до 3. Впрочем, как предупредили специалисты, последствия все равно будут катастрофическими.



Ураган "Милтон" бушует во Флориде / Фото EPA

Мощный ветер и сильные ливни могут вызвать значительные паводки, затопив прибрежные города водой до 4,5 метров. Угроза остается высокой даже для тех, кто находится далеко от береговой линии.