Ураган на Черниговщине посрывал крыши и обесточил почти 68 тысяч абонентов

В результате вчерашнего урагана на территории Черниговской области без электроэнергии осталось 67 969 абонентов.

Такую информацию сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале. Он также отметил, что по состоянию на 13 мая из-за многочисленных повреждений линий электропередачи в результате боевых действий услуга по электроснабжению не предоставлялась 68 912 абонентам на территории Черниговской области.

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Вячеслав Чаус также рассказал, что штормовой ветер повредил кровли 198 домов в Корюковской, Сновской и Холминской территориальных общинах.

Аварийные службы работают над устранением последствий непогоды. В работах по восстановлению электроснабжения задействовано 54 бригады, 140 рабочих и 58 единиц техники,

– отметил председатель Черниговской ОГА.

Ненастье на территории Украины:

Вчера, 12 мая, город Шостка Сумской области пострадал от стихии. Там в результате урагана были повреждены несколько построек и повалены деревья. Местным жителям даже удалось снять момент, когда ненастье срывало крыши. В частности, пострадали здания городского бассейна и заводоуправления завода "Импульс".

В частности, в столице 12 мая прогремела сильнейшая гроза. В результате чего повреждены электросети – в нескольких районах исчез свет. Кроме этого, ветром сломало очень старую липу. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила еще в 1635 году. Были и поваленные деревья без исторической ценности. Именно они привели к обрывам многих электросетей.

Прогноз погоды на 13 мая

Погода в Украине 13 мая будет солнечная и дождливая. В то же время синоптики предполагают повышение температуры до +28 градусов.

На Западе прогнозируют дожди и солнце. Отметки на термометрах покажут +21...+24 градуса. В восточных областях теплее – +22…+25 градусов, там будет сухо.

На Севере синоптики информируют о солнце. Температура будет становить +20…+23 градуса. В южных регионах, кроме Крыма, – дождь и потепление до +26...+28 градусов.

В украинской столице в пятницу, 13 мая, прогнозируют солнечную погоду и до +20…+22 градуса.

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