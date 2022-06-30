Из-за непогоды в Одесской области срывало крыши и на магазин упало дерево

По Одесской области 30 июня пронеслась мощная непогода. Где-то были только сильные подтопления, а в Килийской общине срывало крыши и свалило деревья. Одно из них упало на местный магазин.

Из-за этих сильных порывов ветра поваливших деревья, без света остались несколько населенных пунктов. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий урагана.

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Главное об урагане 30 июня

Детальнее обо всем, что случилось в этот день, рассказал городской глава Килии Вячеслав Чернявский. Части крыши сорвало сразу в нескольких домах. Дерево упало на магазин одной из улиц райцентра – Кагульской.

Что касается проблем с электроснабжением, то нет света в таких населенных пунктах:

село Васильевка;

село Лески;

поселок городского типа Новоселовка и Килия – частично.

Всю информацию о проблемах на линиях электропередач собрали и передали в облэнерго. Его специалисты уже работают над восстановлением питания. Также сразу начали работать коммунальщики, которые режут и уносят поваленные деревья.

Последствия непогоды 30 июня в Килие Одесской области / Фото из фейсбука Вячеслава Чернявского

Однако исключением являются некоторые деревья, которые не повредились, а вырвались с корнями. Их подняли и закрепили, чтобы растения начали восстановление.



Восстановление дерева, упавшего 30 июня / Фото из фейсбука Вячеслава Чернявского

Также затопило Одессу

Сообщали о последствиях непогоды 30 июня и жители Одессы. Там прошел сильнейший ливень, который затопил много улиц и дорог.

На некоторых фото из города уровень воды был выше высоты колес легковушек. В региональном Гидрометеоцентре сообщили, что в городе за полчаса выпало 17 миллиметров осадков. Поэтому частично не работал электротранспорт, а также на улицах одновременно работали все городские насосные станции.

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