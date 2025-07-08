Укр Рус
24 Канал Новости Украины Из-за штормовой погоды: Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов
8 июля, 11:40
2

Из-за штормовой погоды: Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов

София Рожик
Основні тези
  • Запад Украины накрыла непогода, что привело к задержке ряда поездов.
  • По состоянию на 10:50 8 июля задерживаются рейсы, в частности Вена – Киев, Чоп – Киев, Киев – Вена, Будапешт – Киев, Рахов – Киев.

Запад Украины со вчерашнего дня, 7 июля, накрыла непогода. В частности, на Закарпатье пришлось изменить график движения ряда поездов.

Штормовая погода повлияла в том числе на Словакию и Венгрию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Смотрите также Непогода на Западе: в ряде областей массовые обесточивания из-за урагана

Какие поезда задерживаются

Из-за ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии пришлось частично останавливать движение местных поездов.

Из-за этого ряд рейсов Укрзализныци ожидали пересадку украинских пассажиров или же были задержаны.

Хорошая новость в том, что мы никого не оставили наедине с непогодой и дождались украинских пассажиров в Чопе,
– отметили в УЗ.

Так, ночью сообщалось, что пассажиров из Дебрецена и Кошице должны были доставить до границы резервными автобусами, а в Чопе их ждал поезд №28.

Однако, есть и плохие новости – ряд серьезных задержек до сих пор есть. Непогода повредила контактную сеть вблизи Баркасова и Сколе.

По состоянию на 10:50 8 июля задерживаются следующие рейсы:

  • №749/750 Вена – Киев (+8:20)
  • №27/28 Чоп – Киев (+7:25)
  • №749/750 Киев – Вена (+4:25)
  • №81/82 Чоп – Киев (+2:06)
  • №9/10 Будапешт – Киев (+1:14)
  • №95/96 Рахов – Киев (+0:41)

Ночью также были задержки венгерской и словацкой железными дорогами поездов №143/750 из Вены и Будапешта и №617/964 из Братиславы.