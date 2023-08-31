Армагеддон по имени "Идалия": во Флориде прошел мощный ураган, есть погибшие

На побережье Мексиканского залива во Флориде обрушился ураган "Идалия", из-за чего эвакуацию объявили в 28 округах. Впоследствии ураган переместился на юго-восток штата Джорджия.

Известно, что ураган достиг 4-й категории интенсивности утром в среду, но перешел в 3-ю категорию. К сожалению, в результате непогоды есть погибшие.

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Во Флориде прошел разрушительный ураган

В среду ураган "Идалия" двигался со скоростью 30 километров в час, а порывы ветра достигали 205 километров в час. В штате отменили около 400 авиарейсов, и еще более 260 были задержаны.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Флориды приказало об эвакуации в 28 округах. В 16 округах эвакуация обязательна для определенных жителей: проживающих в прибрежных и склонных к наводнениям районах или в передвижных домах, транспортных средствах для отдыха или структурно ненадежных домах.

По данным властей, из-за урагана без электроэнергии остались около 565 тысяч потребителей коммунальных услуг. А в городе Перри, пострадавшем от урагана сильнее всего, закрыли все предприятия.

Как зарождался ураган: смотрите видео

Ураган во Флориде: смотрите видео

В результате урагана есть погибшие

Сначала губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что никакие жертвы урагана не подтверждены, и что, похоже, большинство жителей уязвимых районов прислушались к призыву об эвакуации и предупреждениям о необходимости перебраться на возвышенность.

Однако впоследствии дорожный патруль Флориды сообщил, что в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с дождем, погибли два автомобилиста. Позже Десантис подтвердил, что власти штата расследуют один неподтвержденный случай смерти в результате урагана.

Сообщается, что команды Национальной гвардии штата проводят спасательные операции на воде по транспортным средствам в округах Эрнандо и Тейлор.

Последствия урагана: смотрите видео

Тем временем непогода продолжает бурлить. Согласно прогнозам Национального центра ураганов, на побережье Мексиканского залива во Флориде, на юго-востоке Джорджии и восточных частях Северной и Южной Каролины в четверг выпадет от 10 до 20 сантиметров осадков.