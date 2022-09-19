Сорванные крыши, поломанные деревья и жертвы: страшная непогода обрушилась на Курскую область

На территории россии 18 сентября также свирепствовала непогода. Смерч свирепствовал на территории Курской области.

В области уже объявили штормовое предупреждение на 19 сентября. Между тем, приходится бороться с последствиями предыдущего свирепства стихии.

Обратите внимание Поврежденные здания и деревья: Украиной пронеслась непогода

Последствия непогоды в Курской области

Из-за урагана в области немало поваленных деревьев и билбордов. С домов срывало крыши, а в 87 населенных пунктах исчезло электроснабжение.

Ненастье свирепствовало днем и вечером. Ночью в Курской области тоже штормит. В одной из деревень области заметили торнадо.

Торнадо в России: смотрите видео

Из-за непогоды в Курской области погибли 2 человека. Официальные представители не сообщают никакие данные о количестве пострадавших.

Первой жертвой стал студент автотехнического колледжа. Во время урагана он находился в комнате общежития, однако стихия выбила окно, а обломок стекла ранил его в живот. От ранения он скончался до приезда скорой.

Вечером также стало известно о гибели мужчины, на которого упало дерево.

Последствия урагана в Курской области / Фото росСМИ

Ненастье свирепствовало и в Украине

Днем 18 сентября непогода свирепствовала в разных частях Украины – ливни и шквальный ветер привели к подтоплениям и отключениям от электроснабжения ряда населенных пунктов.

На Киевщине из-за непогоды полностью исчез свет в 21 населенном пункте, в 64 – частично. Там продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. В Киеве стихия тоже свирепствовала – в городе повалены деревья. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Ивано-Франковской области из-за ливней зафиксировали частичные подтопления. В областном центре спасателям пришлось откачивать воду на отдельных участках.

В Сумской области мощный ветер срывал крыши и разрушал дома. 8 человек пострадали, 1 – погибло.

Также ненастье свирепствовало на Хмельнитчине, в Тернополе, Черкассах и Одессе.

На 19 сентября синоптики не прогнозируют улучшение погодных условий – во всех регионах, кроме Юга, объявлено штормовое предупреждение и I (желтый) уровень непогоды.

Тем временем в россии еще одни осадки в виде "хлопка": смотрите видео