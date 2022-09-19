В області вже оголосили штормове попередження на 19 вересня. Тим часом доводиться боротися з наслідками попереднього лютування стихії.

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Наслідки негоди в Курській області

Через ураган у області чимало повалених дерев та білбордів. З будинків позривало дахи, а в 87 населених пунктах зникло електропостачання.

Негода лютувала вдень та ввечері. Уночі в Курській області також штормить. В одному з сіл області помітили торнадо.

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Через негоду в Курській області загинули 2 людей. Офіційні представники не повідомляють жодних даних про кількість постраждалих.

Першою жертвою став студент автотехнічного коледжу. Під час урагану він був у кімнаті гуртожитку, однак стихія вибила вікно, а уламок скла поранив хлопця у живіт. Від поранення він помер до приїзду швидкої.

Увечері також стало відомо про загибель чоловіка, на якого впало дерево.

Наслідки урагану в Курській області / Фото росЗМІ

Негода лютувала й в Україні

Удень 18 вересня негода лютувала в різних частинах України – зливи та шквальний вітер призвели до підтоплень та відключень від електропостачання низки населених пунктів.

На Київщині через негоду повністю зникло світло в 21 населеному пунктів, у 64 – частково. Там тривають роботи з відновлення електропостачання. У Києві стихія теж лютувала – у місті повалені дерева. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

На Івано-Франківщині через зливи зафіксували часткові підтоплення. В обласному центрі рятувальникам довелося відкачувати воду на окремих ділянках.

На Сумщині потужний вітер зривав дахи та руйнував будинки. 8 людей постраждали, 1 – загинула.

Також негода лютувала на Хмельниччині, в Тернополі, Черкасах та Одесі.

На 19 вересня синоптики не прогнозують покращення погодніх умов – у всіх регіонах, окрім Півдня оголошено штормове попередження та І (жовтий) рівень негоди.

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