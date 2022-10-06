Последняя сталь из "Азовстали": украинцы в ажиотаже скупают браслеты с металлом

Украинцы массово скупают браслеты из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь". Купленные украшения публикуют в сети.

Деньги из эксклюзивной партии браслетов "Символ несокрушимости" направят на закупку дронов для украинских военных. Да, все 100% прибыли перечислят на "Армию дронов", передает 24 канал.

Важно Из последней партии металла "Азовстали": для поддержки Украины будут продавать символические браслеты

Украинцы скупают браслеты

Проект был запущен в рамках платформы United24. Украинцы активно приобщаются к нему, раскупая браслеты. Пишут, что даже сайт не выдерживает такое количество заказов

Когда выкупили все браслеты из металла с Азовстали, а у тебя даже шанса не было, потому что упал сайт,

– написала Мелания Подоляк.

Однако впоследствии она опубликовала фото покупки. Пользователи сети делятся фотографиями браслетов.

Первая лимитированная партия браслетов насчитывает 10 тысяч штук. Один стоит 1500 гривен. Федоров добавил, что благодаря предварительным вкладам украинцев удалось закупить около тысячи БПЛА. Приобрести браслет из "Азовстали" можно здесь.

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