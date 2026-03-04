За более чем тысячу километров от границы: дроны атаковали химзавод "Уралхим" в России

Беспилотники поразили химзавод "Уралхим" в городе Кирово-Чепецк Кировской области России. Региональные власти подтвердили атаку БпЛА, однако не уточнили, какой именно объект получил повреждения.

О массированной атаке дронов сообщает ряд телеграмм-каналов, в частности Exilenova+. Также есть подтверждение об ударе по городу от губернатора области Александра Соколова.

Что известно об атаке на химзавод?

По данным аналитиков, удар пришелся на западную часть филиала "Уралхима". Губернатор региона Александр Соколов подтвердил факт атаки БпЛА, однако не уточнил, какой именно объект был поврежден. По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, а также туда выехало руководство областной администрации.

В то же время в местных пабликах сообщают об атаке по меньшей мере восьми беспилотников. Отдельные источники также пишут о возможных погибших, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Отмечается, что расстояние от украинской границы до Кирово-Чепецка составляет около 1300 километров по прямой.

В сети также распространяются кадры, на которых, как утверждается, зафиксировано беспилотник над территорией завода. Информация о последствиях атаки уточняется.

БпЛА атаковали химзавод "Уралхим": смотрите видео

Обратите внимание! Предприятие, которое атаковали украинские беспилотники, специализируется на производстве аммиачной селитры. Оно является стратегическим для региона и одним из основных поставщиков минеральных удобрений в России.

