Уродливое лицо России, - Кулеба показал миру, как рашисты ранили пенсионера из Херсона

Жители временно оккупированного Херсона ежедневно доказывают, что они – герои. Без оружия, но с сине-желтой символикой горожане выходят на митинги. Рашисти же цинично обстреливают тех, кто выражает проукраинскую позицию.

21 марта оккупанты применили против несгибаемых херсонцев светошумовые гранаты, а также открыли по ним огонь. Очередные военные преступления россиян попали на видео.

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На кадрах, опубликованных министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, видно, как рашисты атаковали мирный митинг в Херсоне. В результате циничных обстрелов пострадали безоружные жители города. Ранение, в частности, получил херсонский пенсионер.

Это – безобразное лицо России, позор человечества. Мы должны остановить Россию! Накладывайте на них санкции, изолируйте их, привлекайте к ответственности военных преступников,

– обратился Кулеба к миру.

Оккупанты ранили мирного протестующего-пенсионера в Херсоне: видео

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