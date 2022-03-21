21 березня окупанти застосували проти незламних херсонців світлошумові гранати, а також відкрили по них вогонь. Чергові воєнні злочини росіян потрапили на відео.

До теми Херсонці голіруч виганяють техніку окупантів з міста

На кадрах, які опублікував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, видно, як рашисти атакували мирний мітинг у Херсоні. Унаслідок цинічних обстрілів постраждали беззбройні жителі міста. Поранення зокрема отримав херсонський пенсіонер.

Це – потворне обличчя Росії, ганьба людства. Ми повинні зупинити Росію! Накладайте на них санкції, ізолюйте їх, притягуйте до відповідальності воєнних злочинців,

– звернувся Кулеба до світу.

Окупанти поранили мирного протестувальника-пенсіонера у Херсоні: відео

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