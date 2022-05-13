Уровень безопасности Киева, Львова и других городов на одном уровне – советник главы МВД

Многие люди, в том числе киевляне, возвращаются в столицу. Украинцы и из других городов, вынужденно уехавшие из родных домов, также решают ехать обратно.

Однако пока это не совсем безопасно. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он еще раз предупредил людей об угрозе серьезной опасности украинцам.

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На сегодня уровень безопасности Киева, Львова, Ужгорода и других городов Украины находится примерно на одинаковом уровне,

– подчеркнул советник главы МВД.

Как он пояснил, единственная угроза в этих городах – это ракетно-бомбовые удары российских военных. Вместе с тем никаких угроз штурмов этих населенных пунктов нет. Равно как и работы диверсионно-разведывательных групп также сразу выявляют правоохранители.

"Однако в пределах общей ситуации в Украине Киев столь же безопасен, как и другие города на западе Украины", – добавил он.

Вместе с тем, как отметил Андрусов, количество блокпостов не уменьшится. Однако число работающих – изменится. То есть, количество военных и полиции на них несколько сократится. Но стоит заметить, что на время действия комендантского часа (в каждом городе он может быть разным), они наполнятся правоохранителями.

В КГГА не могут гарантировать, что возвращаться в Киев сейчас безопасно

Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что власти не могут запретить киевлянам возвращаться в город. В то же время, там не могут и также гарантировать, что столица будет безопасным место, а ракеты противника не ударят в любое здание.

Кличко также предупредил, что в городе все еще много блокпостов, и перемещение по городу ограничено. В полной мере работает общественный транспорт, закрыты выезды со стороны Минского массива и Оболони в сторону Пущи-Водицы.

По информации мэра, сейчас в Киеве 2,5 миллиона жителей, в то время как до войны было 3,5 миллиона.

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