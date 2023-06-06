Уровень воды поднимается: откуда эвакуируют людей после подрыва дамбы Каховской ГЭС
Россияне 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области приступили к эвакуации населения правобережной части.
На сейчас известно об эвакуации 10 населенных пунктов и города Херсон. Уровень воды поднимается очень быстро, поэтому украинцев призывали действовать по четким инструкциям.
Важно Через 5 часов вода достигнет критического уровня: срочное обращение ОВА после подрыва Каховской ГЭС
В каких населённых пунктах проводят эвакуацию
Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области 6 июня были подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр. В настоящее время эвакуация проходит в городе Херсон – остров Корабел и селах:
- Николаевка,
- Ольговка,
- Лево,
- Тягинка,
- Понятиевка,
- Ивановка,
- Токаровка,
- Понятиевка,
- Приднепровское,
- Садовое.
Уровень воды подниматься достаточно быстро, поэтому всем находящимся в зоне опасности необходимо действовать по инструкциям:
- выключить все электроприборы;
- взять документы и вещи первой необходимости;
- позаботиться о близких и домашних любимцах;
- следовать инструкциям спасателей и полицейских.
Что делать при подрыве Каховской ГЭС / инструкция от МВД
Как действовать при подрыве Каховской ГЭС / инструкция от МВД
Как будет происходить эвакуация
В Херсонской МВА заявили, что из районов Херсона и населённых пунктов, где происходит подтопление, эвакуация проводится автобусами.
Больницы и коммунальные службы подняты по тревоге! Сохраняйте спокойствие во время эвакуации!
– подчеркнули в горсовете.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно
- ОК "Юг" около 06:00 6 июня сообщили, что кафиры совершили террористический акт – взорвали дамбу Каховской ГЭС. Она расположена на юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
- По состоянию на данный момент масштабы разрушений уточняются. С возможных районов подтопления уже начали эвакуацию.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что вода поднимется до критического уровня примерно через 5 часов. Жителей правобережья призвал собрать все необходимые документы и вещи первой необходимости и ждать эвакуации.
- Прокудин посоветовал жителям левого берега сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и покинуть территорию подтопления.