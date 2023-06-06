Уровень воды поднимается: откуда эвакуируют людей после подрыва дамбы Каховской ГЭС

6 июня 2023, 07:15
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Россияне 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области приступили к эвакуации населения правобережной части.

На сейчас известно об эвакуации 10 населенных пунктов и города Херсон. Уровень воды поднимается очень быстро, поэтому украинцев призывали действовать по четким инструкциям.

Важно Через 5 часов вода достигнет критического уровня: срочное обращение ОВА после подрыва Каховской ГЭС

В каких населённых пунктах проводят эвакуацию

Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области 6 июня были подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр. В настоящее время эвакуация проходит в городе Херсон – остров Корабел и селах:

  • Николаевка,
  • Ольговка,
  • Лево,
  • Тягинка,
  • Понятиевка,
  • Ивановка,
  • Токаровка,
  • Понятиевка,
  • Приднепровское,
  • Садовое.

Уровень воды подниматься достаточно быстро, поэтому всем находящимся в зоне опасности необходимо действовать по инструкциям:

  • выключить все электроприборы;
  • взять документы и вещи первой необходимости;
  • позаботиться о близких и домашних любимцах;
  • следовать инструкциям спасателей и полицейских.


Что делать при подрыве Каховской ГЭС / инструкция от МВД


Как действовать при подрыве Каховской ГЭС / инструкция от МВД

Как будет происходить эвакуация

В Херсонской МВА заявили, что из районов Херсона и населённых пунктов, где происходит подтопление, эвакуация проводится автобусами.

Больницы и коммунальные службы подняты по тревоге! Сохраняйте спокойствие во время эвакуации!
– подчеркнули в горсовете.

 

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

  • ОК "Юг" около 06:00 6 июня сообщили, что кафиры совершили террористический акт – взорвали дамбу Каховской ГЭС. Она расположена на юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
  • По состоянию на данный момент масштабы разрушений уточняются. С возможных районов подтопления уже начали эвакуацию.
  • Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что вода поднимется до критического уровня примерно через 5 часов. Жителей правобережья призвал собрать все необходимые документы и вещи первой необходимости и ждать эвакуации.
  • Прокудин посоветовал жителям левого берега сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и покинуть территорию подтопления.

Автор: Анжеліка Байбак