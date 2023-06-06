Уровень воды поднимается: откуда эвакуируют людей после подрыва дамбы Каховской ГЭС

Россияне 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области приступили к эвакуации населения правобережной части.

На сейчас известно об эвакуации 10 населенных пунктов и города Херсон. Уровень воды поднимается очень быстро, поэтому украинцев призывали действовать по четким инструкциям.

Важно Через 5 часов вода достигнет критического уровня: срочное обращение ОВА после подрыва Каховской ГЭС

В каких населённых пунктах проводят эвакуацию

Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области 6 июня были подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр. В настоящее время эвакуация проходит в городе Херсон – остров Корабел и селах:

Николаевка,

Ольговка,

Лево,

Тягинка,

Понятиевка,

Ивановка,

Токаровка,

Понятиевка,

Приднепровское,

Садовое.

Уровень воды подниматься достаточно быстро, поэтому всем находящимся в зоне опасности необходимо действовать по инструкциям:

выключить все электроприборы;

взять документы и вещи первой необходимости;

позаботиться о близких и домашних любимцах;

следовать инструкциям спасателей и полицейских.



Что делать при подрыве Каховской ГЭС / инструкция от МВД



Как действовать при подрыве Каховской ГЭС / инструкция от МВД

Как будет происходить эвакуация

В Херсонской МВА заявили, что из районов Херсона и населённых пунктов, где происходит подтопление, эвакуация проводится автобусами.

Больницы и коммунальные службы подняты по тревоге! Сохраняйте спокойствие во время эвакуации!

– подчеркнули в горсовете.

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