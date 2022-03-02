"Уровень загруженности снижается": ГПСУ рассказала о ситуации на западных границах Украины

ГПСУ в ночь на 2 марта зафиксировала определенное уменьшение потока граждан на границе Украины со странами ЕС и Молдовой. Снижается и уровень загруженности пунктов пропуска.

Прессслужба ГНСУ рекомендует желающим пересечь границу выбирать менее загруженные пункты пропуска. Это ускорит процесс.

Заметьте "Укрзалізниця" помогает иностранцам покинуть Украину

Украинские пограничники и их коллеги из соседних стран делают все возможное, чтобы ускорить оформление граждан, особенно на выезд из Украины. Всех законопослушных украинцев и иностранцев благодарят за соблюдение порядка.

Также в ГПСУ опровергли фейк о якобы дискриминации по расе или национальности во время мер контроля и пересечения государственной границы.

Очередность пересечения границы применяется ко всем национальностям как и законодательно определенная процедура оформления документов, которая упрощена из гуманитарных соображений и применяется к женщинам и детям, первоочередность пропуска которых также является приоритетом,

– говорится в сообщении.

Также опровергли информацию о якобы запрещении выезда с территории Украины иностранцев. Пограничники помогают гражданам других стран возвратиться домой.

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