Пресслужба ДПСУ рекомендує охочим перетнути кордон обирати менш завантажені пункти пропуску. Це пришвидшить процес.

Зауважте "Укрзалізниця" допомагає іноземцям покинути Україну

Українські прикордонники та їхні колеги з сусідніх країн роблять усе можливе, аби пришвидшити оформлення громадян, особливо на виїзд з України. Усім законослухняним українцям та іноземцям дякують за дотримання порядку.

Також у ДПСУ спростували фейк про начебто дискримінацію за расою чи національністю під час заходів контролю та перетину державного кордону.

Черговість перетину кордону застосовується до всіх національностей як і законодавчо визначена процедура оформлення документів, яка нині спрощена з гуманітарних підстав і допускається до жінок та дітей, першочерговість пропуску яких також є пріоритетом,

– мовиться у повідомленні.

Також спростували інформацію про нібито заборону виїзду з території України іноземців. Прикордонники допомагають громадянам інших країн повернутися додому.

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